王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今天上午針對今年度中央總預算追加預算赴立院專案報告並備質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時表示，先前有部會造謠藍白亂刪預算，但若真的被刪除，這次怎麼沒編回來？此時王鴻薇生氣地拿著預算書敲質詢台怒喊「有嗎？有刪嗎？」「你要不要道歉？」卓回，當初有些是凍結預算，但論述時誤說為刪除，他對此表達道歉。

卓榮泰今天上午率部會首長前往立法院，就114年中央政府總預算追加預算案進行報告並備質詢。王鴻薇質詢問到，追加預算報告提到，包括直轄市及縣市政府一般性補助款等，因為有些地方政府都在舉債，很可憐，「所以我們不得不支持。經濟發展補償條例是因為立法院通過的預算，所以我們也可以支持，還有包含軍人、對國軍的加薪，我們也可以支持，但是呢。其他有關的一些項目你讓我們怎麼支持呢？」卓榮泰表示，辦理全國性公投的預算也要支持。

王鴻薇批評，「你們很扯，你要講公投和罷免，我待會就要講這個事啊！你們很扯！你要講公投和罷免我先講，這132億裡面，絕大部分都是回補，回編過來，是想要搞復活賽嘛！ 」不過卓榮泰否認。

王鴻薇接著再說，在審查預算期間，行政院不斷宣傳藍白亂刪預算，產生一大堆謠言，內政部說在野黨把房屋租金補貼刪掉了；勞動部說把育兒津貼刪掉了；馬上就要接任行政院秘書長的張惇涵還說，在野黨把中小企業相關預算都刪掉了，此時王鴻薇生氣地拿著預算書敲質詢台怒喊「有嗎？有刪嗎？」

王鴻薇強烈質疑，如果說他們亂刪，為何這次追加預算書沒有編回來？「我們有沒有造謠？院長要不要道歉？ 院長要不要道歉？」王鴻薇連環問。卓榮泰說，「當初也許是因為有些是凍結，如果說我們在論述的時候，如果說是我們把凍結誤說為刪除，那這一點我表示道歉。但是凍結之後有回復的部分，我也表示感謝。」

王鴻薇接著問「卓內閣當時到底造謠多少？」如果當時有刪預算，政院就應該編回來，否則就是你們的失職，卓榮泰則說，這並不是造謠，確實有很多是被刪除的。

