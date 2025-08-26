快訊／史書華鬼扯爆料毀人名譽慘了　連犯2個加重誹謗有罪定讞

▲史書華烏龍爆料遭判刑定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅「盾牌牙醫」史書華，2022年在臉書粉專上PO文爆料，稱醫勞盟前同事劉立仁醫師，曾在2019年初時代力量黨員大會上，發表歧視原住民和女性言論。一審將史書華判處拘役60日，案經上訴，高等法院二審26日仍認定有罪，駁回上訴，史書華遭判拘役60日、得易科罰金6萬元定讞。

判決指出，史書華2022年4月29日、5月20日，兩度在在臉書粉絲專頁「孟買春秋」貼文下方留言處，及他管理使用之粉絲專頁「盾牌牙醫史書華」，貼文指稱劉立仁在2019年1月12日「時代力量黨員大會」上，發表「其實原住民住在山上很多都很有錢」、「少數民族或女性應該靠他們能力就好」、「我沒有歧視原住民，只是我覺得決策委員要依照能力」，以及「其實原住民住在山上很多都很有錢」、「少數民族或女性應該靠他們能力就好」、「我沒有歧視原住民，只是我覺得決策委員要依照能力」、「我們都是台灣人其實不用分那麼細啦！」

劉立仁不滿，提出妨害名譽告訴，檢方提起公訴，一審新北地方法院審理後，認定史書華共犯下兩個「加重誹謗罪」，分別處拘役30日與拘役40日，合併執行拘役60日，得易科罰金6萬元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，於26日宣判，高院認為史書華未盡合理查證義務，所貼出的文章足以貶損劉立仁之名譽及社會評價，事證明確，原審判決認定事實、適用法律並無違誤，量刑也妥適，因此高院駁回上訴，維持史書華拘役60日的刑度，全案就此定讞。