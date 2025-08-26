康友KY吸金225億！前董座黃文烈二審加重判30年、併科5億罰金

▲前康友生技董事長黃文烈二審遭重判30年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照 ）

記者吳銘峯／台北報導

已下市的台股前股后康友-KY，2020年間爆發掏空200億元弊案，前董事長黃文烈在案發後潛逃泰國，2023年才透過司法互助引渡回台。一審認定康友吸金高達225億元，重判黃男有期徒刑25年、併科罰金200萬元。案經上訴，高等法院26日二審改判他有期徒刑30年、併科罰金5億元。可上訴。

黃文烈2008年看上「六安華源製藥」廠房，趁著當時國家政策推動鮭魚返鄉投資潮，因此他以生技製藥公司的名義在台上市成為KY股。康友-KY在2015年3月25日正式掛牌後，為了吸引投資人入股，年年發放高額現金股利，股價也年年高漲，在2018年間更高達每股538元，成為當年股后。

但黃文烈也在當年開始出脫持股，利用友人帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人之證券交割帳戶；同時持續進行相對交易，製造股價活絡表象。等於是一邊炒股、一邊賣股。最後投資人才發現，原來康友是打腫臉充胖子，公司主打的生技藥廠「六安華源」早已是空殼，生財機具全都已經抵押質借。黃男也不斷向銀行融資、借貸，並將借來的金錢當成高額股利發放，以吸引更多投資人入坑。

▲黃文烈（紅衣者）在泰國落網，遭解送回台。（圖／記者張君豪翻攝）

康友遭掏空的消息在2020年8月間爆發，但黃男早在7月底就已經潛逃出境。檢調搜索康友公司，雖然帶回會計師、炒作股票的盤商，但於事無補，投資人血本無歸。檢方於2022年提起公訴，初步估計康友遭掏空201億元，法院2022年12月底對黃男發布通緝。

黃男於2023年5月間，透過司法互助管道，自泰國押解回台。一審法院審理後，認為黃男掏空公司，造成公司虧損美金1億9,899萬3,947.19元及新台幣164億6,856萬1,289元，總計超過新台幣225億元，因此重判他有期徒刑25年、併科罰金2百萬元。

案經上訴，高等法院二審於26日宣判，高院加重黃文烈的刑度，改判有期徒刑的法定最高上限30年，併科罰金5億元，罰金得易服勞役，以3年為限。此外，同案被告前立委吳光訓遭判刑8年4月，其餘被告各被判刑2年半到9年不等刑期。