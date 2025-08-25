　
欣欣向榮！更保士林分會向日農場助更生戒癮　獲美日學者讚賞

欣欣向榮！更保士林分會向日農場助更生戒癮　獲美日學者讚賞

▲▼美國、日本的專家學者參訪更保士林分會與「向日之家」合作設立的「向日農場」。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲美國、日本的專家學者參訪更保士林分會與「向日之家」合作設立的「向日農場」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更保士林分會與「向日之家」合作設立的「向日農場」，提供毒品更生人一處結合農耕、宗教與社工陪伴的戒癮空間。近日有美國、日本的官員、學者特地到訪，對於這個模式，美日專家均同聲讚賞表示：「這裡不只是戒毒場所，更是學會生活與希望的地方。」

向日農場自2018年設立，位於台北市郊，每期可安置8名毒品更生人，戒癮期為1年半，必要時可延長半年，至今已輔導31人成功戒癮。更保士林分會主委謝禎煥表示：「戒癮不是靠關，而是靠陪伴。」更保士林分會的人員每月均定期上山關懷，協助更生人重新連結社會。

向日農場成功的戒癮模式，正如向日葵永遠面向太陽的習性，永遠提供更生人迎向光明的生活，引起國外專家學者的關注。美國治療顧問Stephen顧問Hanson、日本更保聯盟理事長今福章二，與日本政府法務省課長箕浦聰等人，於7月中旬到場參訪。士林地檢署檢察長張云綺指派主任觀護人許瑜庭出席參訪活動，並協助解說相關向日農場相關制度，也點出向日之家結合更多資源，幫助更生人習得一技之長。

其中更生人阿俊（化名）表示，曾因長期吸毒導致精神錯亂，在向日農場透過耕作、祈禱找回生活節奏，感性表示：「這片土地讓我重新學會生活與愛。」另一位更生人小文（化名）從15歲開始吸毒，歷經無數次戒癮失敗，如今終於靠宗教力量與對土地的熱愛走出毒海。

參訪活動結束後，美日專家均同聲讚賞表示：「這裡不只是戒毒場所，更是學會生活與希望的地方。」本次參訪活動包含更保總會執行長柯嘉惠、士林分會主委謝禎煥、主任黃于玲、士林榮譽觀護人協進會理事長洪良鑑與犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜，充分展現多方攜手支持更生人復歸社會的決心。

08/24 全台詐欺最新數據

法律人權更生人更保張斗輝更生保護會更保士林分會向日農場

