女無執照「用強力膠做牙齒貼片」收費近10萬　害人滿口爛牙被捕

牙齒治療如植牙、貼片、校正等，費用通常不便宜。（示意圖，翻攝Pexels）

▲牙齒治療如植牙、貼片、校正等，費用通常不便宜。（示意圖，翻攝Pexels）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州一名35歲女子，因涉嫌無照行醫，竟使用強力膠替民眾做牙齒貼片，還收費近新台幣10萬元，結果害許多人「滿口爛牙」，近日該名女子遭警方逮捕。

根據《FOX 13 Tampa Bay》報導，35歲的艾蜜莉馬丁尼茲（Emely Martinez）自稱是「牙齒貼片技師」，在皮尼拉斯公園的美容工作室「Tapp Inn Beauty Bar」提供「全口貼片」療程，收費約3,000美元（約新台幣9.2萬元），聲稱可維持5至7年。然而，警方指出，馬丁尼茲完全沒有牙醫執照或專業背景，使用的更是工業用的氰基丙烯酸酯，也就是俗稱的強力膠，導致顧客牙齒損壞、細菌感染。

皮尼拉斯公園警局警長溫蒂范特（Sgt. Windy Vater）表示，多名受害者必須額外花費數千美元進行緊急牙科治療，有些人還要等感染消退後，才能再次接受手術。已至少有2名患者因持續疼痛、感染併發症而報案，警方隨即展開調查。

35歲女無牙醫執照「竟用強力膠做牙齒貼片」　收10萬元害民眾「滿口爛牙」被捕

▲35歲的艾蜜莉馬丁尼茲因無照牙醫行為被捕。（翻攝fox13news）

根據報導，一般專業貼片牙齒每顆價格破千美元，全口貼片的費用可能高達數萬美元，因此馬丁尼茲以「低價全口貼片」的噱頭吸引不少顧客。但最終，受害者不但沒有得到漂亮的牙齒和美麗笑容，反而滿口爛牙、還要負擔龐大的醫療開銷。警方甚至懷疑，馬丁尼茲過去可能曾為兒童拔牙，令人毛骨悚然。

警方指出，馬丁尼茲今年已在希爾斯波羅縣因無照牙醫行為被捕，如今再犯。她目前面臨詐欺、無照行醫等多項罪名，還被懷疑曾改名開設新店，企圖躲避追查。

美國牙醫協會（American Dental Association）2024年曾發出警告，無照技師進行貼片療程，可能造成不可逆的傷害。馬丁尼茲的案件也提醒民眾，牙科療程必須交由具備合法執照的專業人士執行，千萬別因貪小便宜，付出更慘痛的代價。


