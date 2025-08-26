　
社會 社會焦點 保障人權

遭沈富雄辱罵「知識分子的敗類」　陳時奮求償200萬元再吞敗

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳時奮自認遭沈富雄辱罵，求償200萬元並登報道歉，二審再敗訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，日前在前立委沈富雄談論性騷擾黑數時，發文回應，沈富雄因而在政論節目中回應「知識分子的敗類」、「沒有廉恥，臉皮厚的學者」。陳時奮起訴求償200萬元，一審敗訴，他上訴二審後，高等法院26日再度判決陳時奮敗訴。

本案發生於2023年6月間，當時沈富雄上電視政論節目，並與時任民進黨立委的高嘉瑜討論女性遭性騷擾議題。當時沈富雄提及：「休息時我問高嘉瑜委員，我說其實浮上檯面的案子少啊，在水底下的案子多，我說起碼1比10吧，她說不止喔，1比100，但是她剛才又講八成的婦女有這種經驗。」而後多家媒體轉載並以「賴清德不用選了」等標題作成報導。

陳時奮之後在臉書上PO文上「高嘉瑜要為她講的話負責」。沈富雄過兩天又在節目上回應「這個翁達瑞，這個知識分子的敗類」、「那個沒有廉恥，臉皮厚的學者叫翁達瑞，真名叫陳時奮」。陳時奮不滿，認為名譽受損，提出民刑事訴訟。刑事部分，沈富雄獲判無罪確定。

至於民事部分，陳時奮求償名譽損失200萬元，並要求沈富雄登報道歉。一審駁回陳時奮全部請求，陳時奮上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為沈富雄的發言確實不留情面且令陳時奮難堪，但高院認為沈富雄的真意為回應主持人提問、對於媒體報導方向提出看法，核其性質屬於意見表達，並非基於侮辱或故意侵害陳時奮的名譽權，所以沈富雄的言論應屬於合理評論，得以阻卻違法，因此再度駁回陳時奮上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結
獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝
失智症10大警訊　降風險方式一次看
熱爆！他買不二坊癱軟倒地　拒送醫繼續排
沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險
午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增
每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列
法律人權陳時奮沈富雄高等法院二審妨害名譽求償

