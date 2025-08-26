　
大陸 大陸焦點 特派現場

全球首例基因改造豬肺移植人體成功　陸團隊植入腦死病患呼吸長達9天

▲基因改造後豬肺移植至腦死病患體內進行研究的相關流程圖。（圖／翻攝新華社）

▲基因改造後豬肺移植至腦死病患體內進行研究的相關流程圖。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸研究團隊昨（25）日於英國學術期刊《自然-醫學》上發表論文表明，全球首例將基因編輯豬肺成功移植至腦死亡人體內的案例。研究顯示，移植的豬肺在病患體內維持呼吸與氣體交換功能長達9天，未出現超急性排異反應，國際專家稱此突破為異種移植領域的「里程碑」。

《新華社》報導，廣州醫科大學附屬第一醫院教授何建行率領的研究團隊，將一隻經過基因編輯的巴馬香豬左肺移植到一名腦死亡者體內，模擬臨床常見的單肺移植手術。該供體豬經過6處基因編輯，以降低其器官移植到人體後的免疫風險。

手術後，根據呼吸、血液、影像等監測數據顯示，移植肺維持通氣與氣體交換功能長達9天，其間未發生超急性排異反應，同步病原學監測也未發現活躍感染跡象。

研究主持人何建行表示，全球器官移植需求日益增加，異種器官移植被視為解決供體嚴重短缺的潛在途徑。他透露，團隊下一步將優化基因編輯策略與抗排異治療方案，嘗試延長器官功能維持時間，並計畫推動自主研發的「無管技術」應用於異種肺移植，以降低機械通氣對供體肺的損傷，加速臨床轉化進程。

研究團隊強調，本次實驗全程依據國家法律與倫理規範，通過醫院倫理委員會等多重審查，「受試者因重型顱腦損傷被判定腦死亡，其家屬基於支持醫學發展的願望，同意無償參與，並在第9天要求終止研究。」

西班牙國家移植組織主任比阿特麗斯指出，過去異種移植多集中於腎臟、心臟與肝臟，而肺因需承受大量血流並直接暴露於外界空氣，生理平衡極為脆弱，挑戰尤甚，「中國團隊此次成功，標誌著異種肺移植研究取得重大進展，是該領域的一個關鍵里程碑。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

吃太鹹「腦細胞大亂鬥」　醫：血壓會衝高

吃太鹹「腦細胞大亂鬥」　醫：血壓會衝高

長期吃太鹹，不僅腎臟會受損，連腦袋也會出狀況！台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘引述2025年《Neuron》期刊最新研究指出，當鹽分攝取過多時，腦內的小膠細胞會吞噬星狀膠細胞的突起，導致神經元失控放電，讓血壓節節攀升。這項發現顛覆了過去只認為鹽分影響腎臟與血壓的看法，證實鹽還會直接對腦部細胞造成深遠影響。

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

早起學生「易吃到高熱量、低營養餐點」　醫：應搭配澱粉蛋白質

早起學生「易吃到高熱量、低營養餐點」　醫：應搭配澱粉蛋白質

「水喝不夠」恐害你變胖憂鬱！

「水喝不夠」恐害你變胖憂鬱！

關鍵字：

器官移植基因編輯改造移植豬肺研究器官

