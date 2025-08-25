吃太鹹「腦細胞大亂鬥」血壓衝高　醫曝最新研究：神經元煞不住車

▲鹽巴示意圖。（示意圖／達志影像）



記者鄒鎮宇／綜合報導

長期吃太鹹，不僅腎臟會受損，連腦袋也會出狀況！台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘引述2025年《Neuron》期刊最新研究指出，當鹽分攝取過多時，腦內的小膠細胞會吞噬星狀膠細胞的突起，導致神經元失控放電，讓血壓節節攀升。這項發現顛覆了過去只認為鹽分影響腎臟與血壓的看法，證實鹽還會直接對腦部細胞造成深遠影響。

張家銘表示，實驗團隊讓動物連續一週飲用高鹽水，結果發現星狀膠細胞的突起明顯減少。這些突起原本負責清除多餘麩胺酸，避免神經元過度興奮。一旦這道防線被破壞，麩胺酸就會堆積，造成神經元持續過度放電，血壓也跟著一路飆升。研究進一步發現，高鹽環境下，小膠細胞不再只是「清道夫」，而會靠近血管加壓素神經元，吞食星狀膠細胞的突起，進而破壞腦內平衡。

更令人振奮的是，當研究人員用藥物抑制小膠細胞活化後，星狀膠細胞的突起得以保留，麩胺酸濃度回復正常，神經元也不再失控放電，血壓隨即穩定下來。這顯示未來高血壓治療或許不僅要關注腎臟和血管，還要把腦部細胞的變化納入考量。

張家銘強調，減少鹽分攝取仍是最實際、有效的方法。他建議平時下廚時可多用天然香料如蒜頭、胡椒、檸檬來取代鹽巴，外食時主動要求少鹽或醬料分開，並盡量減少零食、罐頭及醃漬食品的攝取，以降低隱藏鹽分的攝入。此外，壓力和慢性發炎也會促使小膠細胞異常活化，因此維持規律運動與良好睡眠同樣重要。

值得注意的是，並非每個人對鹽分都一樣敏感。有些人鹽吃多了血壓依然正常，有些人則一吃鹹血壓就飆高。這背後牽涉到基因差異，包括血管加壓素、腎臟排鈉及小膠細胞相關基因。張家銘建議，家族有高血壓史或自己血壓波動大的人，可考慮基因檢測搭配血壓監測，評估是否屬於鹽敏感高風險族群。

張家銘表示，這項研究提醒大家，鹽分不只是調味料，而是可能在腦細胞之間掀起一場「細胞內戰」的隱形推手，更可能在腦細胞之間引爆一場「隱形內戰」，進一步推升血壓。每次少加一點鹽，就是為自己的腦袋和健康多加一道防線，「少鹽不只是護腎護心, 也是守護腦袋」。