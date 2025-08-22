「水喝不夠」恐害變胖、憂鬱！　英研究曝1激素是關鍵

▲水分攝取不足，長期可能影響健康。（示意圖／VCG，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國最新研究發現，每日水分攝取量不足，在面對壓力時，體內皮質醇（cortisol）濃度顯著激增，而慢性壓力會削弱免疫系統，讓人們更容易生病，皮質醇長期居高不下，罹患心臟病、第2型糖尿病、憂鬱症、焦慮症、肥胖等重大疾病的風險也會提高。這項研究被發表於《應用生理學期刊》。

利物浦約翰摩爾大學（Liverpool John Moores University）將32名志願受試者分為2組，一組每日只能喝1.5公升的水，另一組則按照個人的建議攝取量飲水。實驗前，他們透過尿液及血液樣本監測水分狀態，實驗階段，則接受模擬現實情況的壓力測試。

其中，壓力測試包括模擬面試，準備時間只有10分鐘，現場還有假攝影機及3名穿白袍的人員營造緊張氛圍。隨後還要緊接著接受快速心算測驗。

根據實驗前後蒐集的唾液樣本，喝水量不足組的皮質醇明顯急遽上升，代表即使只是輕微脫水，也可能加劇身體的壓力反應，並且隨著時間推移，導致健康狀況惡化。

研究主持人、該大學運動科學院教授沃許（Neil Walsh）說明，皮質醇是人體的主要壓力荷爾蒙，過度反應與心臟病、糖尿病、憂鬱症風險增加有關。他指出，雖然2組受試者的其他身體壓力跡象程度類似，例如心率加快、流手汗、口乾舌燥等，但水分不足組的皮質醇反應卻明顯更加劇烈。

沃許建議，如果即將面臨截止期限或上台演講，隨身攜帶一瓶水，可能是有益長期健康的好習慣。研究團指出，需要更進一步研究，才能更深入了解這項發現，例如可以探討增加水分攝取，是否能夠降低日常微壓力的荷爾蒙反應，包括塞車與工作報告。

