　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普質疑南韓愛搞清算！不滿「教會、美軍基地遭調查」：我要問清楚

▲▼川普、李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在會晤李在明之前，曾發文質疑南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普25日在白宮與南韓總統李在明會談前，針對南韓檢方近期針對教會及烏山空軍基地的扣押搜索表達關切。會前，他甚至在社群媒體發文質疑，認為南韓正在進行革命或清算。不過，李在明解釋相關調查屬於特檢工作、且涉案地點並非美軍設施後，川普才表示是誤會一場。

根據《韓聯社》，川普在白宮橢圓形辦公室會晤李在明時，被記者追問「如何看待南韓檢方扣押搜索教會與烏山美軍基地的行動」。川普回應稱，他是從情報單位得知此事，並直言若消息屬實，「那將是非常糟糕的事」。他並補充道，這類情形「聽起來不太像是南韓會做的事情」，顯示出對此消息的高度疑慮。

會中，李在明向川普解釋，檢方針對烏山空軍基地的行動並非針對美軍設施，而是南韓空軍的相關單位，與美軍並無直接關聯。川普聽取說明後，態度有所緩和，表示「確實這是一場誤會」，重申對南韓政府的信任。不過他同時強調，外界仍散佈著南韓扣押搜索教會的傳言，因此仍需持續關注該議題。

據悉，在兩人正式會談前，川普便已透過他自創的社群平台Truth Social發文詢問，「南韓到底發生什麼事？看起來像是清算或革命」。隨後，他在白宮簽署行政命令的活動場合中再度對外界表示，近來聽聞南韓政府對教會展開非常激烈的扣押搜索，甚至傳出有人進入美軍基地搜集情報。

報導指出，南韓近期確實展開多起針對宗教與政治相關事件的司法調查。上月，負責調查殉職海兵事件的特檢組，對首爾汝矣島純福音教會主任牧師李永勳的住所與教會辦公室進行搜索。同時，首爾警察廳安保調查隊也因年初首爾西部地方法院暴力衝突案件，對由全光焄牧師主持的愛第一教會展開扣押搜索。

此外，針對尹錫悅戒嚴與內亂事件進行調查的特檢組，亦曾進入烏山空軍基地雷達設施執行扣押搜索。

在李在明詳細解釋上述調查背景後，川普在會談中態度轉為低調，雖然承認之前的認知有誤，但仍提到「有關扣押搜索教會的流言仍在流傳」。

值得一提的是，李在明向川普解釋南韓特檢制度時，川普突然插話，開玩笑提到，「那個特檢是不是叫『瘋子傑克史密斯』？」形容對方「瘋狂又病態」。川普隨後補充「只是開玩笑」。史密斯曾在拜登政府時期主導對川普的刑事起訴，因此川普對其長期懷有不滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳愛店爆鬥毆！　店家回應了
交往台女、找婚友社都被騙錢！37歲工程師最後「娶20歲越女」
台中男大鬧派出所！當眾脫褲排泄　糞便往臉上抹
台北女遭詐400萬！上警局又被警察騙錢
台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小
李多慧海邊脫了！「包不住超兇上圍」一轉身更辣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！　只跟20~40歲鮮肉交往

劍魚重創越南釀3死10傷！　河內「水淹車頂」交通全癱瘓

航班被迫取消！美聯航乘客「躲廁所呼麻」　全機行程毀了

甲子園球場旁濺血！日男持刀闖民宅「連砍3老人」　隨即落網

川普質疑南韓愛搞清算！不滿「教會、美軍基地遭調查」：我要問清楚

川普取消小額包裹免稅！珠寶商「50%營收飛了」　中小企業慘況曝

全美44州檢察長最後通牒　警告11家AI公司：傷害兒童「將付代價」

澳洲罕見槍擊「2員警遭射殺」！學校、議會急關閉　槍手在逃

遭家人性虐影片流傳20年！　女公開哀求馬斯克「從X平台下架」

不是蘋果！比爾蓋茲登韓綜「曝光最愛用手機」　炫耀沒有花錢買

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！　只跟20~40歲鮮肉交往

劍魚重創越南釀3死10傷！　河內「水淹車頂」交通全癱瘓

航班被迫取消！美聯航乘客「躲廁所呼麻」　全機行程毀了

甲子園球場旁濺血！日男持刀闖民宅「連砍3老人」　隨即落網

川普質疑南韓愛搞清算！不滿「教會、美軍基地遭調查」：我要問清楚

川普取消小額包裹免稅！珠寶商「50%營收飛了」　中小企業慘況曝

全美44州檢察長最後通牒　警告11家AI公司：傷害兒童「將付代價」

澳洲罕見槍擊「2員警遭射殺」！學校、議會急關閉　槍手在逃

遭家人性虐影片流傳20年！　女公開哀求馬斯克「從X平台下架」

不是蘋果！比爾蓋茲登韓綜「曝光最愛用手機」　炫耀沒有花錢買

日本籲各國不參加九三閱兵　陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！　只跟20~40歲鮮肉交往

黃仁勳愛店「五燈獎豬腳飯」客人借廁所爆鬥毆　店家回應了

不止一人受害！YouTuber怒控影片遭「AI微整形」　官方辯僅提高清晰度

還記得《天國的階梯》韓泰華嗎？　56歲帥成這樣...還同框台灣女星

小貓誤入老虎園　被叼走咬死

台灣特斯拉「新Model S、X」實車曝！冰霜藍新色搶眼、9月首批交車

實領32K「月存8000元」很不錯了？網搖頭給2建議：才是第一優先

羅智強宣布選黨主席　徐巧芯祝福：國民黨中生代已準備好要承擔

嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車　中興路平交道可望紓解

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

國際熱門新聞

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

喜劇演員遭槍殺慘死街頭　享年52歲

讓美國再度偉大！川普拋「駐軍基地歸美」

以為媽媽靠年金苦撐　兒返鄉驚見手機K線圖傻了

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

全球最安全國家出爐！冰島「連17年稱霸」

川普：近期可能訪中　中國不給稀土磁鐵就課200％關稅

20歲女嘴被塞炸彈　「下半臉炸爛」身亡

德男入獄前「改性別」！獲准進女子監獄

稱蔣台灣民主化之父　日本電視台道歉

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

川普施壓聯準會！開除理事庫克

投資人觀望輝達財報！那指挫逾150點　特斯拉、台積電ADR漲超1％

更多熱門

相關新聞

不是蘋果！比爾蓋茲「曝光最愛用手機」

不是蘋果！比爾蓋茲「曝光最愛用手機」

微軟共同創辦人比爾蓋茲近日訪問南韓，他首度透露自己使用的智慧型手機並非蘋果。

川普炒聯準會理事　庫克本人回應了

川普炒聯準會理事　庫克本人回應了

美議員譴責中國片面啟用航路　挺台參與ICAO大會

美議員譴責中國片面啟用航路　挺台參與ICAO大會

逃離烏克蘭戰火　23歲女在美國被刺殺

逃離烏克蘭戰火　23歲女在美國被刺殺

男模電車上勇救2女　臉被刀砍15公分毀容

男模電車上勇救2女　臉被刀砍15公分毀容

關鍵字：

韓要聞北美要聞川普李在明南韓美國白宮

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面