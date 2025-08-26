川普質疑南韓愛搞清算！不滿「教會、美軍基地遭調查」：我要問清楚

▲川普在會晤李在明之前，曾發文質疑南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普25日在白宮與南韓總統李在明會談前，針對南韓檢方近期針對教會及烏山空軍基地的扣押搜索表達關切。會前，他甚至在社群媒體發文質疑，認為南韓正在進行革命或清算。不過，李在明解釋相關調查屬於特檢工作、且涉案地點並非美軍設施後，川普才表示是誤會一場。

根據《韓聯社》，川普在白宮橢圓形辦公室會晤李在明時，被記者追問「如何看待南韓檢方扣押搜索教會與烏山美軍基地的行動」。川普回應稱，他是從情報單位得知此事，並直言若消息屬實，「那將是非常糟糕的事」。他並補充道，這類情形「聽起來不太像是南韓會做的事情」，顯示出對此消息的高度疑慮。

會中，李在明向川普解釋，檢方針對烏山空軍基地的行動並非針對美軍設施，而是南韓空軍的相關單位，與美軍並無直接關聯。川普聽取說明後，態度有所緩和，表示「確實這是一場誤會」，重申對南韓政府的信任。不過他同時強調，外界仍散佈著南韓扣押搜索教會的傳言，因此仍需持續關注該議題。

據悉，在兩人正式會談前，川普便已透過他自創的社群平台Truth Social發文詢問，「南韓到底發生什麼事？看起來像是清算或革命」。隨後，他在白宮簽署行政命令的活動場合中再度對外界表示，近來聽聞南韓政府對教會展開非常激烈的扣押搜索，甚至傳出有人進入美軍基地搜集情報。

報導指出，南韓近期確實展開多起針對宗教與政治相關事件的司法調查。上月，負責調查殉職海兵事件的特檢組，對首爾汝矣島純福音教會主任牧師李永勳的住所與教會辦公室進行搜索。同時，首爾警察廳安保調查隊也因年初首爾西部地方法院暴力衝突案件，對由全光焄牧師主持的愛第一教會展開扣押搜索。

此外，針對尹錫悅戒嚴與內亂事件進行調查的特檢組，亦曾進入烏山空軍基地雷達設施執行扣押搜索。

在李在明詳細解釋上述調查背景後，川普在會談中態度轉為低調，雖然承認之前的認知有誤，但仍提到「有關扣押搜索教會的流言仍在流傳」。

值得一提的是，李在明向川普解釋南韓特檢制度時，川普突然插話，開玩笑提到，「那個特檢是不是叫『瘋子傑克史密斯』？」形容對方「瘋狂又病態」。川普隨後補充「只是開玩笑」。史密斯曾在拜登政府時期主導對川普的刑事起訴，因此川普對其長期懷有不滿。