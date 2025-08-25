川普親家公開信轟馬克宏「縱容反猶」　法外交部控：干預內政

▲ 庫許納與其妻子塞里爾（Seryl Kushner）。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐法大使查爾斯．庫許納（Charles Kushner）近日在《華爾街日報》發表致法國總統馬克宏的公開信，批評法國政府未能有效遏制反猶主義浪潮，引發法國當局強烈反彈，外交部25日緊急宣布召見庫許納，而他同時也是川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的公公。

綜合《路透》及《法新社》等外媒，身為猶太人的庫許納在這封措辭嚴厲的公開信中直言，「反猶主義劇烈攀升及政府缺乏足夠行動來對抗」，令他深感憂慮，且自哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列過後，仇視猶太人的情緒已徹底爆發。

庫許納描述，「法國沒有一天不發生猶太人在街頭遭受攻擊、猶太教堂或學校被塗鴉破壞，或是猶太人經營的商店遭惡意破壞的事件。」他呼籲馬克宏政府更積極執行仇恨犯罪相關法律，並減少對以色列的公開批評。

他認為，法國政府承認巴勒斯坦國地位的聲明已經助長境內反猶事件，強調「在當今世界，反錫安主義就是反猶主義，簡單明瞭。」

法國外交部對此迅速出面駁斥，「堅決否認這些最新指控」，痛批庫許納言論「完全無法接受」。外交部發言人更援引1961年《維也納公約》，強調外國大使不得干涉駐在國內政。

《耶路撒冷郵報》報導，庫許納的這封公開信緊接在以色列總理納坦雅胡本周稍早致函馬克宏之後。納坦雅胡信中同樣指責，馬克宏呼籲國際承認巴勒斯坦國的做法助長反猶情緒。

庫許納與川普家族關係密切，他的兒子賈德．庫許納（Jared Kushner）和川普大女兒伊凡卡2009年結婚，而伊凡卡婚前已改信猶太教，兩人育有3名子女，均按猶太傳統撫養。

法國是西歐猶太人口最多的國家，約達50萬人，同時也有為數眾多、對加薩巴勒斯坦人處境深感同情的穆斯林社區。自以色列對哈瑪斯展開報復性軍事行動以來，兩個社群仇恨犯罪案件通報都大幅增加。

馬克宏政府預計9月聯合國大會期間正式宣布承認巴勒斯坦國地位，此舉將使法國加入自加薩戰爭爆發近2年來不斷擴大的承認陣營。據《紐約時報》最新統計，聯合國193個會員國中已有至少147國承認或計劃承認巴勒斯坦國。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）則力挺庫許納，表示美國政府支持這位大使的發言，強調「庫許納大使身為美國政府駐法國代表，在促進美國利益方面有巨大貢獻」。