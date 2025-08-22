　
大陸 大陸焦點 特派現場

「鬼丈夫」李志希首次跨海演微短劇　台商以花為緣扎根雲南故事

▲▼ 李志希、跨海、演出花卉短劇 。（圖／翻攝 《山海心语 花香两岸》）

▲飾演瓊瑤劇集《鬼丈夫》知名台灣演員李志希「首次」參與演出微短劇 。（圖／翻攝 《山海心语 花香两岸》，同下）

記者任以芳／綜合報導

歷時十餘天拍攝，首部以花卉文旅為主題的兩岸微短劇《山海心語 花香兩岸》8月19日在昆明石林台灣農民創業園正式殺青。飾演瓊瑤劇集《鬼丈夫》知名台灣演員李志希也「首次」參與演出，該故事以「花為媒」講述台商兩代人愛上雲南、扎根創業的故事，生動展現雲花產業與兩岸交流融合的深厚情感。

《山海心語 花香兩岸》自籌備以來備受關注。該片拍攝歷時10多天，取景昆明市樂居村、大哨森林公園、南國山花、鬥南花市、花拍中心、石林台創園，台企統一生物科技、巨楊園藝花卉種植基地等地，講述了台商兩代人從瞭解雲南，到愛上雲南、扎根雲南的創業發展故事。

昆明作為雲南省台胞台商最為集中的城市，長期以來吸引兩代台商在此交流、創業、定居。鮮花是雲南的靚麗名片，全國每10枝鮮切花，有7枝來自雲南。《山海心語 花香兩岸》劇中場景設計聚焦「花卉文旅 + 旅居生活」， 劇集以花為媒，將台青的創業故事、兩岸同胞的親情友情愛情融入其中。

劇組突破了當前短劇普遍的「豎屏快節奏」模式，採用橫屏電影級拍攝手法。「以多機位、光影藝術提升畫面質感。「我們希望以電影標準呈現更豐富的場景內容與人物情感。」執行導演唐勇說。北京導演鄭安堅則專注畫面美學，兩位導演協同合作，讓劇集兼具故事性與觀賞性。

▲▼ 李志希、跨海、演出花卉短劇 。（圖／翻攝 《山海心语 花香两岸》）

▲ 台灣老戲骨李志希參與演出雲南台商創業故事。

來自台北的影視人邱慶齡擔綱製片人之一，並負責邀請台灣演員參與演出本劇演員陣容，體現兩岸融合特色：台灣老戲骨、實力派演員、瓊瑤電視劇《鬼丈夫》男主角李志希傾情出演；與雲南鮮花有著不解之緣的花藝師兼主播李佳玲，以親身經歷詮釋 「雲花」故事。

劇中角色魏仁的原型，台灣青年台商鄭威仁更是親自出鏡、本色出演，用真實經歷串聯起兩岸花卉產業的交融記憶。此外，雲南籍彝族演員馬瑜瑤與台灣新生代演員劉琪樂同台演出。

▲▼ 李志希、跨海、演出花卉短劇 。（圖／翻攝 《山海心语 花香两岸》）

▲ 拍攝現場有雲林斗南花市，也有大陸雲南花卉市場。

《山海心語 花香兩岸》的拍攝足跡遍布雲林斗南花市、花拍中心、西山樂居村、大哨森林公園、台企花卉種植基地，這些場景不僅是劇情發生地，更成為 「雲花」 全產業鏈的縮影 。 從斗南的交易流通，到山林的種植培育，再到文旅場景的價值延伸，讓觀眾透過劇情了解雲南花卉產業的鮮活脈動。

女主角李佳玲表示，希望以花為媒，讓更多台灣同胞認識雲南，感受花卉帶來的美好，「我想成為一個美好分享者，把大美雲南介紹給更多人。」

《山海心語 花香兩岸》後期製作將於9月上旬完成，預計國慶節前後上線。不僅是一部文旅短劇，透過「花」這一共同語言，劇集以真實細膩的故事，傳遞了融合共生的願景。

▼ 兩岸演員一起演出《山海心語 花香兩岸》微短劇。

▲▼ 李志希、跨海、演出花卉短劇 、兩岸演員。（圖／翻攝 《山海心语 花香两岸》）

▲▼ 李志希、跨海、演出花卉短劇 。（圖／翻攝 《山海心语 花香两岸》）

中國外交部今（22）日回應部分中國留學生在美遭不公正待遇事件，嚴斥美方歧視性盤查。中國外交部發言人毛寧指出，美方做法嚴重侵犯中國公民權益，每一起案件發生後，中方都第一時間向美方提出嚴正交涉，表示強烈不滿,敦促美方徹查糾錯。「中方將繼續採取有力措施維護赴美中國公民的正當合法權益。」

