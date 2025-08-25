台鐵與日本JR九州簽署MOU　深化安全技術與鐵道觀光合作

▲台鐵與九州旅客鐵道株式會社簽署合作備忘錄。（圖／台鐵提供）



記者周湘芸／台北報導

台鐵公司近日赴日與九州旅客鐵道株式會社（JR九州公司），簽署合作關係備忘錄（MOU），交換鐵道事業及附屬事業資訊，未來可能針對安全與營運技術、生活事業、鐵道觀光及企業永續發展等合作推動。

台鐵董事長鄭光遠近日與JR九州公司社長古宮洋二於日本簽署合作關係備忘錄（MOU），鄭光遠也致贈對方象徵台日友誼的CK101號「永恆爭氣（蒸汽）火車」蒸蒸日上紀念酒，並表示，未來雙方深化合作，盼能激盪更多創新火花，

陳世凱與會表示，台日長期在交通運輸領域保持密切交流，JR九州公司在鐵路事業的多角化經營、觀光列車品牌帶動地方創生等領域有豐碩成果，對台鐵轉型發展具啟發意義，雙方此次簽署合作備忘錄，盼優先就先進科技導入安全改革與服務優化、資產多元開發及鐵道觀光經營策略等議題交流。

台鐵指出，台鐵去年轉型為國營公司，秉持「安全營運、資產開發、觀光推動」三大發展主軸。JR九州公司成立於西元1987年，2016年10月在東京證券交易所上市，已達今日民營化經營規模，在運輸本業、資產開發、鐵道城市發展、鐵道觀光與公司治理等面向成就卓著，也拓展至旅宿、商場、餐飲、不動產與建設等領域。