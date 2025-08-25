新幹線行駛撞擊熊隻急煞！鐵軌發現「幼熊屍體」　201名乘客受影響

▲日本最近熊患頻仍。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本最近以來熊患頻仍，由於氣候異常炎熱導致食物驟減，加上人類生活範圍已與熊棲息地重疊，導致熊不斷下山覓食。昨（24）日，一班從秋田縣開往東京都的新幹線列車「小町16號」便在行經岩手縣時，不慎擦撞熊，事後在鐵軌上發現一隻幼熊屍體。

根據日媒《產經新聞》、《每日新聞》，一班從秋田縣開往東京都的秋田新幹線「小町16號」列車，當24日上午11時30分左右，行經JR田澤線位於岩手縣雫石町（赤渕站至雫石站），突然擦撞到一隻熊，因此列車便只好緊急停車，透過檢測確認有無異常，直到20分鐘後才又復駛。

JR東日本秋田支社指出，當時列車上共有201名乘客，幸好車上旅客沒有大礙、也無人受傷。不過，鐵軌上卻出現一隻幼熊的屍體，研判是該新幹線列車所撞擊的熊隻。

受此影響，對向從東京開往秋田縣的新幹線「小町9號」列車因此延誤38分鐘，導致約200名乘客受到影響。

據悉，受到氣候變遷導致熊類食物驟減等影響，北海道、東北地區、東京都西部多摩地區都發現有熊類覓食的蹤跡，甚至導致有人因此傷亡。對此，專家呼籲附近居民，平常應謹慎處理廚餘，且切勿隨意餵食熊隻。