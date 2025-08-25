中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

今年中秋、雙十連假，原本被視為「天價機票期」的日子，卻出現反常行情。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日在臉書點名，高雄飛日本的票價，讓他真的看不懂了。

蓋瑞哥指出，過去連假期間機票向來飆漲，但今年高雄飛日本的航班卻異常平穩；雖然虎航、華航票價確實略有調漲，但幅度也不至於離譜。

更讓他意外的是，聯合航空在中秋、國慶連假期間，竟然開出與平日相近的價格，來回機票還提供「早去晚回」，包含行李與餐點，只要新台幣1萬2335元。

最後，他也半開玩笑地說，如果像他一樣中秋節沒烤肉、國慶沒安排煙火，不妨考慮直接飛東京走走。

對此，網友們紛紛回應，「照日本統計數據遊日旅客高峰過了，但房價回不去，變更貴」、「景點人多，去太多次，飯店變貴，還有景氣變差」、「可能跟下半年假變多了有關」、「校正回歸！但經典賽還是貴啊靠杯」、「真的看不懂+1」、「中秋、國慶在東京+1」。

另外，也有人表示，「但是過年好像都不會降，剛性需求大。機票價格一直很硬」、「可是過年價錢還是一樣很高」、「應該是運量提升，大家搶客」、「可能是因為班次多了」。

