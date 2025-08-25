　
南韓總統李在明訪美！　川普可能瞄準北韓「大突破」

▲▼南韓總統李在明。（圖／路透）

▲南韓總統李在明。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普重返白宮後表示，他在首任期間已結束多場戰爭，但北韓議題尚未成為他第2任期的重點。韓國新任總統李在明今天將訪問白宮，雙方可能就北韓問題進行討論。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）兩韓專家車維德分析，川普渴望大新聞，若與韓國領袖會晤順利，將有助於提升他的國際形象，特別是在阿拉斯加峰會未如預期的情況下。

川普在首任期間曾與北韓領導人金正恩會晤三次，並表達過對其好感。但目前北韓態度可能較以往強硬，尤其在向俄羅斯提供逾萬名官兵及武器支援烏克蘭後。車維德指出，北韓若對與美韓對話失去興趣，背後原因可能與其從俄羅斯取得的利益相關。此外，美國與以色列針對伊朗敏感核設施的行動，也可能讓北韓更堅持自身核計畫。

▲▼美國總統川普表示，想上天堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

韓國總統李在明提出朝鮮半島非核化方案，計畫分為三階段：凍結、縮減與最終廢棄核武及飛彈。史汀生研究中心兩韓計畫高級研究員李敏英表示，李在明的政策可能與川普想與北韓交涉的願望契合，若美韓達成共識，對韓國而言將是一項重大外交成就。然而，她也對北韓是否會接受分階段非核化表示疑慮，認為北韓地緣政治利益傾向有利於維持核武，並且與俄羅斯的合作可能降低其對外交提議的興趣。

