俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

▲美國副總統范斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國副總統范斯（J.D. Vance）表示，俄羅斯就談判解決與烏克蘭的戰爭已作出「重大讓步」。雖然目前尚無明顯跡象顯示衝突即將結束，他對於和平進展充滿信心。

根據法新社報導，川普本月曾與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州舉行高峰會。范斯在24日播出的NBC「會晤新聞界」（Meet the Press）預錄專訪中指出，川普正對莫斯科與基輔進行「非常積極、非常有力」的外交行動，尋求妥協方案以終止戰爭。

川普主張烏俄總統進行雙邊會談，但兩國互相指責對方阻礙會談舉行。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）近日指控西方阻撓談判，范斯則反駁稱俄方對川普並未虛與委蛇。

范斯說，俄方已展現彈性，是自戰爭爆發以來「首度對川普總統作出重大讓步」，並已接受戰後烏克蘭將保有領土完整。他同時指出，俄羅斯已承認「無法在基輔扶植傀儡政權」。

范斯強調：「他們是否已作出所有讓步？當然沒有。但我們正在取得進展。」他補充，美方將持續扮演積極角色，確保烏克蘭獲得安全保障，同時強調：「總統早已表明，不會有美軍直接駐紮在烏克蘭境內。」