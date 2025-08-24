吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解心情：撐到現在已經是奇蹟

▲民進黨團幹事長吳思瑤在擔任幹事長期間，幾乎天天都會接受媒體聯訪，甚至讓大家問好問滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討。而連任三會期的黨團幹事長吳思瑤今（24日）下午表態不續任幹事長，並主張黨團幹部改組後，書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴和林月琴以及副幹事長林楚茵也接連表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。對此，曾擔任過民進黨團書記長的立委鍾佳濱表示，一般來說區域立委是不會主動去承接這樣的任務，吳思瑤能夠撐到現在已經是奇蹟了，「我完全可以體會黨團幹部的辛勞和心情」。

隨著726、823大罷免及核三公投延役落幕，民進黨內部進入檢討和改組階段，民進黨立委林俊憲上午表示，執政成效會影響到選民投票意向，民進黨必須在未來回應民意期待，包括在國會作戰的民進黨團，也應該做路線總檢討。

下午民進黨團隨即爆發請辭潮，從連任三會期的幹事長吳思瑤表態不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部改組，擴大參與、重整隊形。隨後書記長陳培瑜、副書記長林月琴和郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都陸續發文表示，將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團等。而總召柯建銘則說，她們表現都100分，會慰留當幹部。至於針對遭外界逼宮辭去總召一事，柯建銘批評，是部分媒體炒作，朝小野大時要團結，總召任期是一年的。截至出稿前，僅副幹事長王義川尚未發聲。

對此，民進黨立委鍾佳濱透過文字回應，民進黨團幹部歷來都不是什麼輕鬆差事，或許曝光度高一點，但是要付出很多的心力；而過去一年多來，還要額外負擔很多的壓力，扛很大的責任，可以說是吃力不討好。一般來說，區域立委是不會主動去承接這樣的任務，吳思瑤能夠撐到現在已經是奇蹟了！而本屆不分區的立委，一上路就面對朝小野大的逆風，一年下來也是精疲力竭，「我完全可以體會黨團幹部的辛勞和心情」。

民進黨立委許智傑也透過自錄影片表示，這次罷免跟公投，「我們可以做一個通盤的檢討，但這並非思瑤和培瑜的責任」，大家真的很認真也很辛苦，希望她們能繼續為黨、為台灣服務。

