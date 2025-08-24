　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解心情：撐到現在已經是奇蹟

▲▼吳思瑤 時事聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤在擔任幹事長期間，幾乎天天都會接受媒體聯訪，甚至讓大家問好問滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討。而連任三會期的黨團幹事長吳思瑤今（24日）下午表態不續任幹事長，並主張黨團幹部改組後，書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴和林月琴以及副幹事長林楚茵也接連表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。對此，曾擔任過民進黨團書記長的立委鍾佳濱表示，一般來說區域立委是不會主動去承接這樣的任務，吳思瑤能夠撐到現在已經是奇蹟了，「我完全可以體會黨團幹部的辛勞和心情」。

隨著726、823大罷免及核三公投延役落幕，民進黨內部進入檢討和改組階段，民進黨立委林俊憲上午表示，執政成效會影響到選民投票意向，民進黨必須在未來回應民意期待，包括在國會作戰的民進黨團，也應該做路線總檢討。

下午民進黨團隨即爆發請辭潮，從連任三會期的幹事長吳思瑤表態不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部改組，擴大參與、重整隊形。隨後書記長陳培瑜、副書記長林月琴和郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都陸續發文表示，將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團等。而總召柯建銘則說，她們表現都100分，會慰留當幹部。至於針對遭外界逼宮辭去總召一事，柯建銘批評，是部分媒體炒作，朝小野大時要團結，總召任期是一年的。截至出稿前，僅副幹事長王義川尚未發聲。

▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委鍾佳濱質詢行政院長卓榮泰等官員。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

對此，民進黨立委鍾佳濱透過文字回應，民進黨團幹部歷來都不是什麼輕鬆差事，或許曝光度高一點，但是要付出很多的心力；而過去一年多來，還要額外負擔很多的壓力，扛很大的責任，可以說是吃力不討好。一般來說，區域立委是不會主動去承接這樣的任務，吳思瑤能夠撐到現在已經是奇蹟了！而本屆不分區的立委，一上路就面對朝小野大的逆風，一年下來也是精疲力竭，「我完全可以體會黨團幹部的辛勞和心情」。

民進黨立委許智傑也透過自錄影片表示，這次罷免跟公投，「我們可以做一個通盤的檢討，但這並非思瑤和培瑜的責任」，大家真的很認真也很辛苦，希望她們能繼續為黨、為台灣服務。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蔡英文赴官邸幫打氣　喊「國家只有一個！大家繼續支持賴清德」

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非政府外交決策「拱手讓權中國」

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤　人民聲音化前進動力

中國藉索國封殺台灣參與PIF　林佳龍轟：中國是區域麻煩製造者

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解心情：撐到現在已經是奇蹟

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

要交棒？柯建銘否認被逼宮：總召任期1年　吳思瑤表現100分要慰留

綠黨團集體請辭逼宮柯建銘？　她喊：該交棒了！蔡其昌最佳人選

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

