快訊／吳思瑤主張黨團幹部重組「不續任幹事長」　陳培瑜辭書記長

▲民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免後民進黨內改革聲浪不斷，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）表態，不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部重組，黨團書記長陳培瑜也宣布即刻起卸下本會期民進黨團書記長一職。而副書記長林月琴、郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都發文表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。

怎麼定義726、823？民進黨團幹事長吳思瑤今日借用葉霸老師的話，「我們不是失敗，只是還沒有成功。」她也向偉大的公民朋友致敬，感謝一路有大家同行。懷憂但不喪志，苦盡才能甘來。面對困局及挑戰，執政團隊必須反求諸己，做出讓社會有感的改變。

吳思瑤說，內閣人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現。黨團也是執政團隊一份子，「我主張立院黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。」

「我個人將不再續任黨團幹事長職務」，吳思瑤認為，藍白當家國會失序，過去三個會期51戰隊屢戰屢敗但屢敗屢戰，過程刻骨銘心，一切都不容易。不為挫敗找理由，要為成功找方法！

行政立法一體，當行政團隊重整旗鼓，吳思瑤呼籲，黨團也要同步進行改造，調整戰術，提升戰力，反守為攻。民進黨團是國會民主的守護者，為捍衛正常國會而奮鬥，51戰隊必須讓自己更強也更好！

吳思瑤相信，黨團幹部注入新血，能讓51戰隊一新氣象，更強韌有力。期待新會期組成新戰隊，請大家持續鞭策我們，也不吝給予鼓舞的力量。這一年半，感謝有您，謝謝大家。

而書記長陳培瑜則說，這段日子以來，許多朋友不眠不休、全心投入，一起走過最艱難的時刻。對每一位在路上支持、鼓勵、付出的朋友，我心中充滿感激。而大家的期待和意見我們都聽到了，調整已經在發生中。

陳培瑜表示，在擔任書記長的這段時間，感謝柯總召、吳思瑤幹事長，以及51戰隊的每一位委員，因為有你們的攜手合作，黨團工作才能順利推動。同時，我更要謝謝所有幕後的英雄──黨團辦公室與我個人辦公室的助理夥伴們。你們的努力，讓我們能在議場上堅定發聲，持續守護民主。

陳培瑜說，身為本會期的書記長，我除了黨團事務，也全力投入罷免運動。我將卸下黨團書記長一職。但不論是不是幹部，我依然會與51戰隊並肩作戰，繼續在崗位上耕耘，為公共議題努力，為台灣的民主與自由奮鬥不懈。

最後，陳培瑜表示，這不是結束，而是另一個開始。無論時局如何改變，唯一不變的是，台灣是我們的國家，我會跟大家一起守護！再次謝謝大家。

副書記長林月琴也在臉書發文表示，謝謝一路支持51戰隊的大家，為了要有更好的台灣，我們仍然要堅定信念往前行！這個會期有幸擔任副書記長的職務，謝謝總召、幹事長、書記長的提點，讓我知道此職務要負擔的責任，51戰隊的我們始終為維護民主及理念而努力，在這半年的時間也感謝黨團的工作人員隨時支援。「此時該是我卸下幹部職務的時刻，讓新血注入黨團，51戰隊齊心創造更好的未來！」

另一名副書記長郭昱晴也發文說，史上最長的會期，挑戰與考驗滿滿，每一個歡笑、淚水、堅持和挑戰，都是為了更好的台灣。這段時間身為民進黨黨團副書記長，和夥伴們一起面對許多難關，也一起經歷了偉大的公民運動。結果未盡如人意，但民主的力量永遠值得珍惜。

郭昱晴指出，隨著這個會期即將結束，副書記長的職務也即將卸下，期待新的幹部人選接棒，而我依舊會和五一戰隊在立法院中並肩作戰，為人民服務，帶著大家的支持和鼓勵繼續勇敢前行。台灣民主的路上，我們永遠一起！

副幹事長林楚茵也發文說，謝謝所有熱愛台灣的朋友們，她能與偉大的公民同行，感謝有你們陪伴51戰隊，「我的好戰友吳思瑤幹事長辛苦了！」這一年多來即使再艱難的考驗，妳總是勇敢面對，她身為黨團副幹事長，最重要的任務就是輔佐幹事長。

林楚茵說，「我也將卸下黨團幹部職務』，讓立院黨團51戰隊能重整腳步再出發，擴大參與強化內部整合，成為更團結更有戰力的51戰隊！從726、823所有的建言，我們都聽到也銘記在心，此時是民進黨必須重整旗鼓的關鍵時刻，「不為挫敗找理由，要為成功找方法！」