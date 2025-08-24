　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／吳思瑤主張黨團幹部重組「不續任幹事長」　陳培瑜辭書記長

▲▼民進黨立院黨團20日召開「民眾黨沒有司法迫害只有司法特權」記者會，黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、召委沈柏洋出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免後民進黨內改革聲浪不斷，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）表態，不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部重組，黨團書記長陳培瑜也宣布即刻起卸下本會期民進黨團書記長一職。而副書記長林月琴、郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都發文表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。

怎麼定義726、823？民進黨團幹事長吳思瑤今日借用葉霸老師的話，「我們不是失敗，只是還沒有成功。」她也向偉大的公民朋友致敬，感謝一路有大家同行。懷憂但不喪志，苦盡才能甘來。面對困局及挑戰，執政團隊必須反求諸己，做出讓社會有感的改變。

吳思瑤說，內閣人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現。黨團也是執政團隊一份子，「我主張立院黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。」

「我個人將不再續任黨團幹事長職務」，吳思瑤認為，藍白當家國會失序，過去三個會期51戰隊屢戰屢敗但屢敗屢戰，過程刻骨銘心，一切都不容易。不為挫敗找理由，要為成功找方法！

行政立法一體，當行政團隊重整旗鼓，吳思瑤呼籲，黨團也要同步進行改造，調整戰術，提升戰力，反守為攻。民進黨團是國會民主的守護者，為捍衛正常國會而奮鬥，51戰隊必須讓自己更強也更好！

吳思瑤相信，黨團幹部注入新血，能讓51戰隊一新氣象，更強韌有力。期待新會期組成新戰隊，請大家持續鞭策我們，也不吝給予鼓舞的力量。這一年半，感謝有您，謝謝大家。

而書記長陳培瑜則說，這段日子以來，許多朋友不眠不休、全心投入，一起走過最艱難的時刻。對每一位在路上支持、鼓勵、付出的朋友，我心中充滿感激。而大家的期待和意見我們都聽到了，調整已經在發生中。

陳培瑜表示，在擔任書記長的這段時間，感謝柯總召、吳思瑤幹事長，以及51戰隊的每一位委員，因為有你們的攜手合作，黨團工作才能順利推動。同時，我更要謝謝所有幕後的英雄──黨團辦公室與我個人辦公室的助理夥伴們。你們的努力，讓我們能在議場上堅定發聲，持續守護民主。

陳培瑜說，身為本會期的書記長，我除了黨團事務，也全力投入罷免運動。我將卸下黨團書記長一職。但不論是不是幹部，我依然會與51戰隊並肩作戰，繼續在崗位上耕耘，為公共議題努力，為台灣的民主與自由奮鬥不懈。
最後，陳培瑜表示，這不是結束，而是另一個開始。無論時局如何改變，唯一不變的是，台灣是我們的國家，我會跟大家一起守護！再次謝謝大家。

副書記長林月琴也在臉書發文表示，謝謝一路支持51戰隊的大家，為了要有更好的台灣，我們仍然要堅定信念往前行！這個會期有幸擔任副書記長的職務，謝謝總召、幹事長、書記長的提點，讓我知道此職務要負擔的責任，51戰隊的我們始終為維護民主及理念而努力，在這半年的時間也感謝黨團的工作人員隨時支援。「此時該是我卸下幹部職務的時刻，讓新血注入黨團，51戰隊齊心創造更好的未來！」

另一名副書記長郭昱晴也發文說，史上最長的會期，挑戰與考驗滿滿，每一個歡笑、淚水、堅持和挑戰，都是為了更好的台灣。這段時間身為民進黨黨團副書記長，和夥伴們一起面對許多難關，也一起經歷了偉大的公民運動。結果未盡如人意，但民主的力量永遠值得珍惜。

郭昱晴指出，隨著這個會期即將結束，副書記長的職務也即將卸下，期待新的幹部人選接棒，而我依舊會和五一戰隊在立法院中並肩作戰，為人民服務，帶著大家的支持和鼓勵繼續勇敢前行。台灣民主的路上，我們永遠一起！

副幹事長林楚茵也發文說，謝謝所有熱愛台灣的朋友們，她能與偉大的公民同行，感謝有你們陪伴51戰隊，「我的好戰友吳思瑤幹事長辛苦了！」這一年多來即使再艱難的考驗，妳總是勇敢面對，她身為黨團副幹事長，最重要的任務就是輔佐幹事長。

林楚茵說，「我也將卸下黨團幹部職務』，讓立院黨團51戰隊能重整腳步再出發，擴大參與強化內部整合，成為更團結更有戰力的51戰隊！從726、823所有的建言，我們都聽到也銘記在心，此時是民進黨必須重整旗鼓的關鍵時刻，「不為挫敗找理由，要為成功找方法！」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20歲女噴飛慘死　家屬忍痛器捐！19歲工人疑酒駕
鼎泰豐店員要收走「這空盤」 整桌慌了！　大票共鳴：是精華
閏6月鬼門開「好兄弟更兇」？　搖滾宮主點名4生肖
畫面曝！後座20歲女噴飛亡…男騎士一看逃了
快訊／災害漫遊再惹議！中華電信罕見3聲明回應遠傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基層焦慮了！她盼朱盧得談談　這藍委更嗆：非常不願看到張亞中參選

快訊／吳思瑤主張黨團幹部重組「不續任幹事長」　陳培瑜辭書記長

朱立倫交棒盧秀燕黨主席遭拒絕　鄭麗文：我做好接棒的準備！

吳淑珍鬼門關走一回！陳水扁首吐心聲　曝身體近況、致謝救命恩人

黃國昌連2天嗆記者！他酸「大頭症嚴重」　曝最終下場

朱立倫交棒盧秀燕遭拒　國民黨：為了重返執政大家要團結

朱立倫喊交棒、盧秀燕無意接　牛煦庭：此刻為難任何人都沒意義

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕表態拒選黨主席　張亞中酸：朱立倫若不放心可以繼續選

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

基層焦慮了！她盼朱盧得談談　這藍委更嗆：非常不願看到張亞中參選

快訊／吳思瑤主張黨團幹部重組「不續任幹事長」　陳培瑜辭書記長

朱立倫交棒盧秀燕黨主席遭拒絕　鄭麗文：我做好接棒的準備！

吳淑珍鬼門關走一回！陳水扁首吐心聲　曝身體近況、致謝救命恩人

黃國昌連2天嗆記者！他酸「大頭症嚴重」　曝最終下場

朱立倫交棒盧秀燕遭拒　國民黨：為了重返執政大家要團結

朱立倫喊交棒、盧秀燕無意接　牛煦庭：此刻為難任何人都沒意義

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕表態拒選黨主席　張亞中酸：朱立倫若不放心可以繼續選

傳槍手逃進校園！高雄大學證實警方取走監視影像　學生炸鍋了

台灣恐遭川普出賣！美前官員示警賴清德「3張王牌」：免淪犧牲品

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

台中大遠百電梯突停擺　19人卡2、3樓受困1小時

大安森林公園旁驚悚車禍！汽機車相撞騎士空中翻滾　重傷進加護

3類族群看過來！　社宅懶人包必收

學界第1槍！表態挺核喊「1縣市1核電廠」...雄中校長突關社群

基層焦慮了！她盼朱盧得談談　這藍委更嗆：非常不願看到張亞中參選

貴賓吹電風扇「髮型立正」　變成澎毛尖飯糰可塑性超強

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認此事實

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

政治熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

即／盧秀燕不選黨主席：媽媽會留在家裡

核三公投未過關！趙少康點3大關鍵原因

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

更多熱門

相關新聞

罷免與公投挫敗　綠委：黨團路線應總檢討

罷免與公投挫敗　綠委：黨團路線應總檢討

726和823罷免案均以失敗收場，而核三重啟公投雖未達門檻，但同意票大幅領先不同意票，民進黨內部檢討聲浪不斷。民進黨立委林俊憲今（24日）表示，執政成效會影響到選民投票意向，民進黨必須在未來回應民意期待，包括在國會作戰的民進黨團，也應該做總檢討。

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

雙北不滿要買單學校電費轟中央　她批：財劃法搶錢不做事要貪污嗎？

關鍵字：

吳思瑤陳培瑜民進黨團林楚茵郭昱晴林月琴

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

鬼門開！　5生肖財運發了

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

午後變天！　「雨最大」地區曝

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面