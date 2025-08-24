黃國昌連2天嗆記者！他酸「大頭症嚴重」　曝最終下場

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期除了被爆兒子有美國籍，還嗆記者「這是什麼白癡的問題」引發輿論譁然，昨被問及相關議題時，黃聲稱不知道媒體在問什麼、問得空泛，「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼」。對此，民進黨立委許智傑今（24日）大酸，黃國昌的大頭症太嚴重了，到處樹敵，到最後只能沉迷於同溫層的直播賺聲量。

黃國昌22日下午在松山區要與黨副秘書長許甫進行「核三重啟公投」車掃前，被媒體堵訪問時事，儘管民眾黨有發行程但未規劃受訪，黃國昌看見媒體後臭臉地說，「沒有聯訪還是要來？有時候相互尊重，就說沒有聯訪硬要來這邊，不是搞得大家很累嗎？」黃國昌還轉頭問記者，「怎麼妳笑得這麼尷尬，妳是被上面指派下來所以妳也覺得很尷尬嗎？」該記者試圖用天氣很熱轉移話題，黃國昌繼續追問「所以哩？」儘管最後仍答應受訪，但該記者提問有關美國律師資格失效問題時，黃不滿表示，「這是什麼白癡的問題？你把相關的東西看一看好不好」，隨即轉身離開。

有記者昨日針對此議題追問，「您22日是否和媒體互動上有些『小摩擦』，相關影片在網路上引起討論？」黃國昌不滿反問，「我跟哪一位媒體的互動有摩擦？不好意思，因為我根本不知道你在問什麼，你問這麼『空泛』的問題，我真的無從回答。」

對此，許智傑表示，聽說事前提問者有跟民眾黨發言人吳怡萱協調，最後請提問者不要將22日的事情說得那麼白，用「摩擦」這個字眼就好，結果最後問的記者給面子這樣問，卻被黃國昌說「問得很空泛」。

許智傑認為，黃國昌對人尊重的基本素養不足，9月1日記者節即將到來，黃國昌接二連三挑釁媒體，阻礙媒體監督的第四權，從前天嗆記者白癡，昨天又嗆記者問題空泛。黃國昌的大頭症太嚴重了，到處樹敵，到最後只能沉迷於同溫層的直播賺聲量。