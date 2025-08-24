浴室最噁是牙刷杯！正妹清潔達人警告細菌多　曝這樣做才乾淨

▲澳洲正妹清潔達人Chantel Mila在TikTok分享清潔妙招，影片吸引超過2.5萬觀看。（圖／擷取自IG，mama_Milla_au）

圖文／CTWANT

國外一名具有15年經驗的專業清潔師近日在Reddit論壇分享經驗，直言「牙刷杯」是幾乎每個家庭浴室裡最噁心的物品，累積的異味甚至曾讓她清潔到乾嘔。

專業清潔師提醒，牙刷杯容易累積水分與細菌，必須定期深度清洗。

據《每日郵報》報導，這名清潔師指出，許多人沒有意識到，牙刷在使用後仍殘留大量細菌與水分，而牙刷杯正好提供了「陰暗、潮濕」的環境，使細菌得以大量繁殖。她強調：「我這輩子不會再用牙刷杯，唯一乾淨的方式是將牙刷懸掛，讓水分自然滴乾。」

該貼文引來超過700則留言，不少網友表示驚訝與噁心，也有人分享清潔小技巧。有網友說自己會用假牙清潔錠泡洗牙刷杯，也有人直接放進洗碗機清洗，或以熱水加醋浸泡再刷洗。不過清潔師提醒，僅用小蘇打或漂白水沖洗並不足以消滅細菌，必須用刷毛深入刷洗，才能真正清乾淨。

浴室潮濕環境最易滋生黴菌與細菌，牙刷杯成為細菌溫床。

除了牙刷杯的爭議，來自澳洲墨爾本的清潔達人Chantel Mila也在TikTok分享了三個實用居家清潔小撇步。她示範如何用洗碗精與小蘇打調成糊狀，輕鬆去除餐具刮痕；在洗碗機中灑上小蘇打並高溫清洗，以去除霉味；甚至用刮鬍泡拖地，達到中和異味的效果。

Chantel的影片三天內就突破2.5萬觀看，她更進一步公開自製「除黴配方」，只需洗碗精、雙氧水與茶樹精油，倒入刷具即可有效去除浴室磁磚與縫隙的黴斑，並延緩復發。她提醒，若家中有寵物或幼兒，使用精油需特別小心，以免造成中毒風險。

專家提醒，浴室環境潮濕，本就容易滋生黴菌與細菌，民眾應定期清潔牙刷杯與相關容器，或改用可懸掛式牙刷架，以避免在不知不覺中讓細菌影響健康。

