閏6月鬼門開「好兄弟更兇」？搖滾宮主點名4生肖：小心意外和疾病

今年適逢閏六月，民俗中的「鬼月」因此延後了1個月，直到昨天（23日）才迎來「鬼門開」。而農曆七月有許多禁忌，寧可信其有，不可信其無。有著「搖滾宮主」封號的歌手賴銘偉透露，這個月有4生肖的朋友運勢元神消長起伏、病符血光官口是非需特別小心意外或疾病，避免單獨進出偏遠的危險場域。

賴銘偉在臉書粉專發文，農曆七月除了追思先人，其實也是一種群體大眾的慰靈信仰，以民俗信仰角度來宣導人身安全防範教育，「乙巳年身犯太歲之人（生肖虎、猴、蛇、豬）運勢元神消長起伏，病符血光官口是非，意外和疾病需特別小心，避免單獨進出地處偏遠危險場域。」

除了4生肖的朋友要特別注意，賴銘偉也點出幾項農曆七月的禁忌，包括容易受環境磁場影響、身體健康不適者，深夜避免在荒郊徘徊夜遊；若有民俗信仰習慣，可至廟宇拜拜求平安符隨身攜帶；在祭祀場所應遵守禮貌，避免口出戲謔惹怒鬼神。

賴銘偉提到，許多與諧音相關之禁忌，都是以訛傳訛或情緒勒索，祭拜供品需求適當酌量即可，避免鋪張浪費才是好功德；此外，沒有農曆七月因為閏六月推遲一個月，所以鬼會比較兇的說法，陽台也沒有不能曬衣服，但記得要收。他強調，很多時候意外發生都是人為疏失造成，不應凡事都牽拖鬼神。

