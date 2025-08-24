　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube震撼彈！將修改「Premium會員條款」　徹底封殺跨區訂閱

YouTube將於9月26日更新Premium會員條款，禁止跨區訂閱行為。（示意圖／Pixabay）

▲YouTube將於9月26日更新Premium會員條款，禁止跨區訂閱行為。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

YouTube即將針對旗下付費服務《YouTube Premium》啟動新一輪地區管理機制。根據官方公告，自今年9月26日起，所有Premium會員將受到「地理區域限制」條款規範，未來只能在原註冊地區使用服務並完成付款，違者可能遭停權，形同全面封鎖過去常見的VPN跨區訂閱模式。

根據YouTube寄給用戶的通知信內容，未來Premium會員僅能於註冊當地使用服務，且需使用當地核發的信用卡或金融卡付款。條款同時明訂，若用戶提供虛假或誤導性資訊以變更註冊國家／地區，官方有權停止該帳號的Premium權益。

不少用戶為節省費用，會透過虛擬私人網路（VPN）連線至如印度、土耳其等訂閱費較低的國家地區，開通YouTube Premium帳號。以印度為例，Premium每月費用為129盧比（約新台幣51元），土耳其則為57.99里拉（約新台幣64元），相較之下，台灣用戶需支付新台幣179元，而美國更高達13.99美元（約新台幣460元）。YouTube自去年起陸續加強監控這類行為，如今透過新版條款明確表態將全面打擊「數位移民」。

這項新規定不僅針對使用VPN「跳區」的用戶，實際搬家到國外的「實體移民」也會受影響。舉例來說，若用戶在台灣開通帳號後搬到美國居住，未來可能收到服務終止通知，需重新在美國註冊並依當地價格付款，才能繼續使用。

新制將適用於《YouTube Premium》、《YouTube Music Premium》與《YouTube Premium Lite》等所有付費方案。官方也同步更新促銷條款、付款方式與使用範圍，並透過電子郵件通知全球會員。專家指出，這波變革將終結VPN跨區訂閱省錢模式，也可能改變用戶的訂閱行為與選擇。

