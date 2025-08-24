女機場請陌生人幫看行李遭拒！影片爆紅掀安全爭論　專家解釋了

▲美國25歲女子歐班儂在TikTok分享自己在機場遭陌生人拒絕幫忙看行李的經歷，影片爆紅引發爭論。（示意圖／Pixabay）」

美國田納西州25歲女子歐班儂（Cara O’Bannon）7月30日在佛州坦帕國際機場準備登機時，因想去洗手間，向一名坐在身邊的陌生女子請託「幫忙看一下行李」。她原以為對方會爽快答應，沒想到竟遭直接拒絕，讓她當場愣住。

▲歐班儂表示，廁所就在登機口附近幾步路之遙，原以為對方會答應，卻被直接拒絕。（圖／翻攝自X，@NBCDFW）

綜合《NBC News》與《每日郵報》報導，歐班儂事後將過程拍成TikTok影片上傳，模擬對方拒絕的反應。她表示，廁所距離登機口只有幾步之遙，「我真的以為她會說『好啊，你去吧』，結果她完全拒絕。」影片曝光後立刻爆紅，但網友留言大多支持拒絕的陌生人。

許多人強調，機場廣播一再提醒「不要替陌生人看管行李，也不要讓行李離開視線」，有人直言：「這是機場第一守則」。也有旅客分享自身經驗，因替他人看管行李，反而被安檢人員誤報為棄置物，差點惹上麻煩。

除了安全疑慮，還有旅遊組織點出相關詐騙風險。美國AAA旅行指南就提醒，詐騙者可能趁旅客不注意將物品塞進行李，甚至假意幫忙搬運後直接偷走。美國運輸安全管理局（TSA）早在2018年於社群平台回應網友詢問時，就明確表示：「乘客應隨時自行掌控行李，若有疑慮應立即通報警方。」

航空安全專家雅各布森（Sheldon H. Jacobson）則指出，即使是在安檢後的候機區，原則仍是「不要接手他人行李」，因為你並不知道裡面有什麼，一旦被檢查出問題，自己也會受牽連。他提醒獨自旅行者，最好「輕裝上陣」，將隨身物品控制在能帶進洗手間的程度，以避免類似困境。

雖然歐班儂表示尊重對方拒絕，但她坦言過去從未遇過類似情況，影片原本只是想分享一個小插曲，卻引發外界激烈爭論，甚至有人攻擊她的性格與外貌。她最後也自嘲「或許自己真的有點天真」，但仍相信「即使是陌生人，也可以選擇善意」。

這起事件也再度凸顯機場安全爭議。TSA近期才再次發布提醒，警告旅客小心假冒的「TSA PreCheck」網站詐騙，強調申辦或續約一定要透過官方.gov網站，避免因疏忽而遭詐騙。

