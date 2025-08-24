「微糖」比較健康？醫揭手搖飲含糖量真相：等於吞5顆方糖

▲醫師提醒，手搖飲點微糖，並不會比較健康。（示意圖／翻攝自photoAC）

台灣手搖飲店愈來愈多，不少人為了解饞、放鬆心情，常常會來上一杯。對此，家醫科醫師李思賢就指出，即使選擇「少糖」或「微糖」，仍會喝下不少方糖的糖分，「這些糖大部分來自果糖或高果糖玉米糖漿，對身體的影響並不是『少一點就安全』！」

李思賢表示，正常人的血糖大約是100 mg/dL，換算起來差不多是0.1%的濃度，而以一個成年人全身約5公升血液來計算，總共也只有5公克葡萄糖，大約是一小匙糖的量；如果把血糖濃度換算成同樣容量的飲料，一杯700 mL的血液裡只含有約0.7公克葡萄糖，也就是一小撮糖粉，但700 mL全糖手搖飲卻含有超過70公克糖，兩者濃度差了100倍。

李思賢指出，以700 mL手搖飲為例，少糖約含50公克糖，約等於12至13顆方糖，而微糖約有20公克糖，大概是5顆方糖的量。

李思賢直言，「你的血液平常只含著『不到1顆方糖』的葡萄糖量，但一杯飲料卻像瞬間倒進去10幾顆甚至20幾顆方糖，這就是為什麼含糖飲料會成為血糖控制的大敵」、「突然倒進來這麼大量的糖分，等於一下子把全身血糖的總量推高十幾倍，胰島素和肝臟必須馬上全力出動來處理」。

此外，李思賢也曾發文提及，手搖飲的糖大部分來自果糖或高果糖玉米糖漿，對身體的影響並不是「少一點就安全」，而果糖與葡萄糖最大的差別，在於幾乎沒有剎車機制，導致ATP大量消耗並生成尿酸；尿酸會增加氧化壓力、損害粒線體、降低脂肪燃燒效率，長期下來，粒線體的數量與功能下降，基礎代謝率變低，形成「少吃也容易胖」的惡性循環。

李思賢示警，果糖還會讓大腦出現「瘦素阻抗」，破壞飽足感的控制，讓人在熱量充足甚至超過的情況下，仍覺得想吃東西；相關動物實驗也發現，這種阻抗會在體重上升前就發生，一旦接觸高脂或高熱量食物，體重增加的速度會遠高於正常情況。

李思賢也提醒，不要以為少糖或微糖是「安全範圍」，一杯微糖手搖飲的糖量，就會讓身體開始偏向儲存脂肪的狀態，最好還是減少所有形式的含糖飲料，改成無糖茶飲或氣泡水，必要時以羅漢果糖、甜菊糖、阿洛酮糖等天然代糖替代。

李思賢建議，應該多喝水、選擇原型食物、增加蔬菜與蛋白質、維持良好睡眠與運動習慣，才有機會把被果糖打開的開關關上，就算每天只喝一杯微糖飲料，也可能慢慢讓自己代謝失衡。

