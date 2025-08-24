請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼　網怒：他故意的

▲一名人妻請丈夫幫忙晾衣服，對方卻直接把濕衣物丟在曬衣架上。（圖／翻攝自Reddit）

「上面的衣物都沒乾！」有位外國人妻分享，她請丈夫幫忙將濕衣物晾起來，對方卻只把大件的衣服掛好，其他全堆在曬衣架上，導致衣物仍是潮濕狀態，讓她感到相當傻眼。對此，不少網友直言，「他是故意這麼做的，這樣你以後就不會再要求他了」、「他都已經成年了」、「你的丈夫明顯想逃避責任」。

綜合外媒報導，一位人妻在論壇「Reddit」上分享了一張晾衣服的照片，只見一個白色曬衣架上直接堆滿各種濕衣物，包括襪子、內衣、童裝等等，只有大件的衣服是被正常掛在邊邊，而人妻也直言，「請我丈夫幫忙把衣服掛起來……很顯然的是，上面的衣物都沒有乾。」

貼文曝光後，迅速獲得超過6.2萬點讚、近4千則留言，許多網友紛紛在底下留言，「看起來他的大T恤掛得很正確，而其他人的衣物都像垃圾一樣被扔到架子上？」、「看來是故意的，就像那些『失去理智』的人，只會弄壞伴侶的東西」、「他是故意這麼做的，這樣你以後就不會再要求他了」、「你的丈夫明顯想逃避責任，而且不尊重你」、「如果老闆要他做事的時候，他敢這麼做嗎？」、「他已經成年了，如果曬衣架空間不夠，應該要自己解決」。

也有人指出，「告訴他，你不會容忍這種事。婚姻是一種合作關係，你們倆都要分擔家務」、「你可以坐下來和他談談，告訴他為什麼他那樣做是不對的。當他不聽的時候，你就告訴他，你不會容忍他的胡言亂語」、「每次都把濕衣服還回去，要求對方再做一次」、「你可以走到他面前說『嘿，寶貝！我不知道你不清楚怎麼晾衣服』」、「你可以只把你和孩子的衣服好好掛起來，把他的衣服丟回籃子裡」。

