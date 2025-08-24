大罷免為何會失敗？她點出「2原因」：投不同意並不是選擇親中

▲大罷免為何會失敗？（資料照／記者湯興漢攝）

網搜小組／曾筠淇報導

國民黨31名立委與新竹市長高虹安都挺過罷免，台灣基進祕書長吳欣岱在臉書發文指出，「罷免的結構性困境」、「大多數的選舉是投資，而非理念」，正是罷免行動難以成功的主因。不過她也強調，這次願意站出來的公民力量非常珍貴，「是台灣真正的希望」。

吳欣岱在臉書上發文，劈頭就直呼「大罷免全失敗，台灣怎麼辦？開始講真話了，大罷免為什麼會失敗？」首先是「罷免的結構性困境」，她指出，罷免與選舉不同，選舉是比誰比較好，罷免則是要去論述對手不好，在宣傳上本就處於劣勢，更關鍵的是，選舉結束後的政治結構早已定型，「要去破壞它，就會引來所有既得利益者的反撲」，因此對一些人來說，罷免不是理想，而是威脅。

再來第二點，是「大多數的選舉是投資，而非理念」。吳欣岱認為，在台灣的選制下，多數選舉更像是一場投資，比看板、比廣告、比送禮，在「投資者」眼中，每個民代都是人脈、標案、權力交換的棋子，既然如此，他們又怎麼可能願意打亂既有佈局？「這場投資的報酬率實在太低」。

不過，吳欣岱也強調，講這些現實層面的話並非馬後砲、潑冷水，「而是正因如此，這次仍然選擇站出來的公民力量才彌足珍貴！」持續站上街頭的罷團、公民團體等，「這些人才是一直站在民主前線對抗的定錨力量，是台灣真正的希望」。

至於「台灣接下來怎麼辦」？吳欣岱認為，自2024大選以來，不論是普發一萬、美國關稅，還是能源政策，民進黨已逐漸失去主導議題的能力，「民進黨不能再『躲在人民背後抗中保台』，現在要再次強調，當人民都願意付出行動表態時，執政黨更不能再因為害怕失去政權而畏首畏尾了」。

吳欣岱指出，「想當中國人的台灣民眾已經越來越少」，那藍白又為何勢大？這個答案很簡單，「支持民眾黨的主流民意是對藍綠的反感與對第三勢力的期待；而支持中國國民黨的民意則是固有的恩庇侍從以及對『監督』的需求。」她認為，這次罷免，投下不同意票並不等於親中，只是拒絕執政黨獨大，「唯有為台灣守住真正本土的第三勢力，才是改變的希望」。