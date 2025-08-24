柯建銘該下台？　蘇巧慧：民進黨重要資產「地位無人可取代」

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委羅明才罷免案失敗，罷團「拔羅波 罷免羅明才」今（24日）上午展開車掃謝票，強調罷免並非終點，而是民主道路上的一步；民進黨新北市黨部主委蘇巧慧則肯定罷團努力，形容行動深化民主素養，「種子已經播下，未來會繼續茁壯」，且726後國會有稍微恢復正常一些，代表人民聲音才是台灣最大力量，希望人民持續發聲、監督國會。至於是否認為民進黨團總召柯建銘應下台？蘇巧慧表示，柯建銘地位無人可取代，現在的困難也越來越多，相信柯建銘將與黨團持續努力。

國民黨立委羅明才罷免案投票率49.38%，其中同意罷免票數為4萬9,990票，佔34.08%；不同意罷免票數9萬6,691票，佔65.92%，差距達4萬6,701票，結果為否決。

罷團「拔羅波 罷免羅明才」今日上午在深坑、安坑、新店舉行車掃謝票，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧也陪同。針對罷免案結果，罷團總部發言人琪琪表示，想對新店鄉親表達感謝，罷免案並非終點，而是民主道路上的重要一步，「我們已經做了一件非常了不起的事情」，這件事不只是包括志工團隊，也是新店、深坑、坪林、烏來的民眾一起完成的，雖然支持者可能會灰心，「但是我們希望他們可以跟我們一樣快快樂樂面對未來的生活」。

談及未來方向，琪琪指出，儘管尚未討論要繼續轉型還是怎麼樣，但目前沒有解散的規劃，團隊感情深厚，將持續以共同討論的方式來面對後續挑戰。

蘇巧慧也說，雖然昨日罷免結果不盡人意，但她高度肯定罷團的努力，不管是得票數還是催票率都非常不錯，甚至票數也比二階連署份數還多了快2萬票，達到將近5萬票的數字，罷團的努力大家都有看到，其行動也深化台灣的公民運動與民主素養，「種子播下了，我們會繼續茁壯」。

而對於國民黨批評罷免造成社會撕裂，蘇巧慧反駁指出，罷團在二階完成31區連署，過程紮實，與國民黨「一路抄名冊」形成鮮明對比。誰才是真正一步一腳印的努力，大家都可以看到。她認為，在公民團體帶著台灣人民發出聲音後，726罷免後國會運作已有改善，證明「人民的聲音才是台灣最大的力量」，期盼人民持續發聲、監督國會，讓台灣國會可以正常運作。

針對外界將罷免失利歸咎於民進黨團總召柯建銘，甚至要求其辭職下台，蘇巧慧強調，柯建銘的經驗與資歷是民進黨極為重要的資產，「他的地位其實也是無人可以取代」。現在的困難也越來越多，相信柯建銘將與黨團持續努力，尋找下一階段的方向。