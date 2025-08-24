　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘該下台？　蘇巧慧：民進黨重要資產「地位無人可取代」

▲▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委羅明才罷免案失敗，罷團「拔羅波 罷免羅明才」今（24日）上午展開車掃謝票，強調罷免並非終點，而是民主道路上的一步；民進黨新北市黨部主委蘇巧慧則肯定罷團努力，形容行動深化民主素養，「種子已經播下，未來會繼續茁壯」，且726後國會有稍微恢復正常一些，代表人民聲音才是台灣最大力量，希望人民持續發聲、監督國會。至於是否認為民進黨團總召柯建銘應下台？蘇巧慧表示，柯建銘地位無人可取代，現在的困難也越來越多，相信柯建銘將與黨團持續努力。

國民黨立委羅明才罷免案投票率49.38%，其中同意罷免票數為4萬9,990票，佔34.08%；不同意罷免票數9萬6,691票，佔65.92%，差距達4萬6,701票，結果為否決。

罷團「拔羅波 罷免羅明才」今日上午在深坑、安坑、新店舉行車掃謝票，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧也陪同。針對罷免案結果，罷團總部發言人琪琪表示，想對新店鄉親表達感謝，罷免案並非終點，而是民主道路上的重要一步，「我們已經做了一件非常了不起的事情」，這件事不只是包括志工團隊，也是新店、深坑、坪林、烏來的民眾一起完成的，雖然支持者可能會灰心，「但是我們希望他們可以跟我們一樣快快樂樂面對未來的生活」。

談及未來方向，琪琪指出，儘管尚未討論要繼續轉型還是怎麼樣，但目前沒有解散的規劃，團隊感情深厚，將持續以共同討論的方式來面對後續挑戰。

蘇巧慧也說，雖然昨日罷免結果不盡人意，但她高度肯定罷團的努力，不管是得票數還是催票率都非常不錯，甚至票數也比二階連署份數還多了快2萬票，達到將近5萬票的數字，罷團的努力大家都有看到，其行動也深化台灣的公民運動與民主素養，「種子播下了，我們會繼續茁壯」。

而對於國民黨批評罷免造成社會撕裂，蘇巧慧反駁指出，罷團在二階完成31區連署，過程紮實，與國民黨「一路抄名冊」形成鮮明對比。誰才是真正一步一腳印的努力，大家都可以看到。她認為，在公民團體帶著台灣人民發出聲音後，726罷免後國會運作已有改善，證明「人民的聲音才是台灣最大的力量」，期盼人民持續發聲、監督國會，讓台灣國會可以正常運作。

針對外界將罷免失利歸咎於民進黨團總召柯建銘，甚至要求其辭職下台，蘇巧慧強調，柯建銘的經驗與資歷是民進黨極為重要的資產，「他的地位其實也是無人可以取代」。現在的困難也越來越多，相信柯建銘將與黨團持續努力，尋找下一階段的方向。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」
神基因複製貼上！　Jisoo超美親姊曝光　
大罷免為何大失敗？　她點出「2原因」
16槍凶嫌「疑翻牆進高雄大學」！　谷百合驚：會釀恐慌
鬼門開！　命理師點名「5生肖」：財運發了
王鴻薇點名4綠委！　「若留任就無真正檢討敗因」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免與公投挫敗　林俊憲：執政黨必須回應民意「黨團也應總檢討」

柯建銘該下台？　蘇巧慧：民進黨重要資產「地位無人可取代」

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

周玉蔻讚：賴清德不遵循蔡英文非核家園　不再猶抱琵琶半遮面

核三延役「南高屏同意＞不同意」　柯志恩：代表人民真的受夠了

公投罷免結果是警訊　邱議瑩：民進黨須痛定思痛、檢討能源政策

朱立倫交棒、盧秀燕拒選黨主席？　基層憂2026選戰布局焦慮炸鍋

吳志中：中國從內部滲透台灣　我國以三大支柱戰略堅定防衛民主

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

綠營關注賴清德下一步　劍指老柯：民進黨不能再被柯建銘綁架

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

罷免與公投挫敗　林俊憲：執政黨必須回應民意「黨團也應總檢討」

柯建銘該下台？　蘇巧慧：民進黨重要資產「地位無人可取代」

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

周玉蔻讚：賴清德不遵循蔡英文非核家園　不再猶抱琵琶半遮面

核三延役「南高屏同意＞不同意」　柯志恩：代表人民真的受夠了

公投罷免結果是警訊　邱議瑩：民進黨須痛定思痛、檢討能源政策

朱立倫交棒、盧秀燕拒選黨主席？　基層憂2026選戰布局焦慮炸鍋

吳志中：中國從內部滲透台灣　我國以三大支柱戰略堅定防衛民主

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

綠營關注賴清德下一步　劍指老柯：民進黨不能再被柯建銘綁架

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油漲0.4元

強化電商平台公平競爭　中國官方拋定價規則草案

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

宜蘭「可訂位＋寵物友善」咖啡廳！低調老宅深藏巷弄超級隱密

于卉喬上大學前赴日朝聖哈利波特！當場「激動落淚」全套戰利品曝光

神基因複製貼上！Jisoo超美親姊曝光　「被問有壓力嗎」回答灑脫

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

去年砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」嗨PO喜訊！

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

政治熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

女記者被黃國昌嗆　弟PO中指照力挺

中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億

核三公投未過關！趙少康點3大關鍵原因

更多熱門

相關新聞

大罷免為何會失敗？她點出「2原因」

大罷免為何會失敗？她點出「2原因」

國民黨31名立委與新竹市長高虹安都挺過罷免，台灣基進祕書長吳欣岱在臉書發文指出，「罷免的結構性困境」、「大多數的選舉是投資，而非理念」，正是罷免行動難以成功的主因。不過她也強調，這次願意站出來的公民力量非常珍貴，「是台灣真正的希望」。

罷免與公投挫敗　綠委：黨團路線應總檢討

罷免與公投挫敗　綠委：黨團路線應總檢討

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

拿到31顆無敵星星！蘇一峰：藍營要如履薄冰

拿到31顆無敵星星！蘇一峰：藍營要如履薄冰

罷免失敗「就是民意的聲音」　她點出1關鍵

罷免失敗「就是民意的聲音」　她點出1關鍵

關鍵字：

大罷免大罷免羅明才蘇巧慧拔羅波柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

鬼門開！　5生肖財運發了

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面