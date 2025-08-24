抗議李在明訪美日！北韓金正恩「試射新型飛彈」　疑獲俄軍事支援

▲北韓最高領導人金正恩23日前往南浦視察兩款新型地對空飛彈試射，聲稱能夠成功攔截無人機與巡弋飛彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（23）日親自視察兩款新型地對空飛彈（防空飛彈）的試射。北韓官媒卻聲稱，兩款飛彈能成功攔截無人攻擊機和巡弋飛彈等敵軍目標。對此，南韓媒體分析，北韓此舉恐怕是藉此抗議美韓聯合軍演和南韓總統李在明出訪日本、美國，且飛彈技術可能是受俄國援助。

根據北韓官媒《朝中社》，搶在北韓朝鮮勞動黨全黨大會之前，在北韓飛彈總局與國防科學院研究部門的主導下，金正恩23日親自督導兩款新型地對空飛彈的試射，並由黨書記趙春龍、黨中央委第一副部長金正植、空軍司令官空軍隊長金光赫（音譯）、國防科學院院長金龍煥（音譯）等官員和將領陪同。

儘管報導尚未公開詳細的試射地點與飛彈名稱，卻聲稱兩款新型地對空飛彈能夠有效攔截來自敵軍的無人攻擊機和巡弋飛彈，擁有具獨創性且特別的技術。報導雖然公開飛彈成功攔截空中目標的相片，卻尚未公開含有飛彈發射台的畫面。

南韓《韓聯社》分析，美國與南韓每年例行實施的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演從18日起進行，加上李在明23、24日展開訪日行程會晤日本首相石破茂，而25日又預計會晤美國總統川普，因此北韓可能是想透過試射飛彈來表達抗議。同時，北韓雖擁有核武，但在攔截敵軍空襲的防空網卻相當脆弱，自從經歷俄烏戰爭後，從俄國獲取攔截無人機的技術。

南韓知名軍事專家、現任國會議員庾龍源（國民力量）則表示，北韓此次是首度對外公開地對空飛彈成功攔截巡弋飛彈的畫面，認為北韓可能獲得俄羅斯軍事技術支援，成功模仿俄羅斯中低空地對空導彈系統「道爾」，在俄烏戰爭時向俄國派兵支援後，獲取俄國軍事技術，針對攔截失敗率高的地對空飛彈進行改良。

《韓聯社》認為，北韓官媒所公開的新型地對空飛彈發射畫面，其發射方式便與俄羅斯道爾、S-300吻合。

另外，南韓軍方23日並未對外公開北韓發射飛彈的消息。對此，南韓聯合參謀本部強調，「我軍從昨日上午起，便針對北韓在南浦一帶進行訓練與武器研發的動向進行監控。詳細的數據，正由韓美情報當局分析中。」