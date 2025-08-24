　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抗議李在明訪美日！北韓金正恩「試射新型飛彈」　疑獲俄軍事支援

▲▼北韓最高領導人金正恩23日前往南浦視察兩款新型地對空飛彈試射，聲稱能夠成功攔截無人機與巡弋飛彈。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩23日前往南浦視察兩款新型地對空飛彈試射，聲稱能夠成功攔截無人機與巡弋飛彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（23）日親自視察兩款新型地對空飛彈（防空飛彈）的試射。北韓官媒卻聲稱，兩款飛彈能成功攔截無人攻擊機和巡弋飛彈等敵軍目標。對此，南韓媒體分析，北韓此舉恐怕是藉此抗議美韓聯合軍演和南韓總統李在明出訪日本、美國，且飛彈技術可能是受俄國援助。

根據北韓官媒《朝中社》，搶在北韓朝鮮勞動黨全黨大會之前，在北韓飛彈總局與國防科學院研究部門的主導下，金正恩23日親自督導兩款新型地對空飛彈的試射，並由黨書記趙春龍、黨中央委第一副部長金正植、空軍司令官空軍隊長金光赫（音譯）、國防科學院院長金龍煥（音譯）等官員和將領陪同。

儘管報導尚未公開詳細的試射地點與飛彈名稱，卻聲稱兩款新型地對空飛彈能夠有效攔截來自敵軍的無人攻擊機和巡弋飛彈，擁有具獨創性且特別的技術。報導雖然公開飛彈成功攔截空中目標的相片，卻尚未公開含有飛彈發射台的畫面。

南韓《韓聯社》分析，美國與南韓每年例行實施的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演從18日起進行，加上李在明23、24日展開訪日行程會晤日本首相石破茂，而25日又預計會晤美國總統川普，因此北韓可能是想透過試射飛彈來表達抗議。同時，北韓雖擁有核武，但在攔截敵軍空襲的防空網卻相當脆弱，自從經歷俄烏戰爭後，從俄國獲取攔截無人機的技術。

南韓知名軍事專家、現任國會議員庾龍源（國民力量）則表示，北韓此次是首度對外公開地對空飛彈成功攔截巡弋飛彈的畫面，認為北韓可能獲得俄羅斯軍事技術支援，成功模仿俄羅斯中低空地對空導彈系統「道爾」，在俄烏戰爭時向俄國派兵支援後，獲取俄國軍事技術，針對攔截失敗率高的地對空飛彈進行改良。

《韓聯社》認為，北韓官媒所公開的新型地對空飛彈發射畫面，其發射方式便與俄羅斯道爾、S-300吻合。

另外，南韓軍方23日並未對外公開北韓發射飛彈的消息。對此，南韓聯合參謀本部強調，「我軍從昨日上午起，便針對北韓在南浦一帶進行訓練與武器研發的動向進行監控。詳細的數據，正由韓美情報當局分析中。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自嘲「全台灣最多警察追的網紅」！　直播中被上銬帶走
韓職發「啦啦隊卡」被噴：這裡不是台灣！　安芝儇道歉了
沈玉琳血癌！名醫曝自身罹癌經驗　「1原因」簡直慢性自殺
啦啦隊女神道歉了！　親密互動范姜彥豐遭炎上
陳柏惟半年前「要藍委叫學長」！片段被挖　網洗版
快訊／盧秀燕宣布「不選黨主席」：媽媽會留在家！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

劍魚颱風要來了！越南中部嚴禁出海　泰國55府嚴防豪雨

引爆球迷怒火！韓職發「啦啦隊卡」應援　韓網怒：這裡不是台灣

只差1元　日本店員當場拒賣麵包「秒丟垃圾桶」嚇哭男童

抗議李在明訪美日！北韓金正恩「試射新型飛彈」　疑獲俄軍事支援

美航166人客機「裝置冒煙」急降落　乘客：聞到煙味、多人咳嗽

普吉島也有！絕美「藍龍」雨後沖上海灘　當局急示警：劇毒別碰

觀光公害難解！日本92地擬「擴大開徵住宿稅」　不分國籍都要付

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

華郵：美國將對芝加哥部署數千國民兵　最快9月展開動員

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

劍魚颱風要來了！越南中部嚴禁出海　泰國55府嚴防豪雨

引爆球迷怒火！韓職發「啦啦隊卡」應援　韓網怒：這裡不是台灣

只差1元　日本店員當場拒賣麵包「秒丟垃圾桶」嚇哭男童

抗議李在明訪美日！北韓金正恩「試射新型飛彈」　疑獲俄軍事支援

美航166人客機「裝置冒煙」急降落　乘客：聞到煙味、多人咳嗽

普吉島也有！絕美「藍龍」雨後沖上海灘　當局急示警：劇毒別碰

觀光公害難解！日本92地擬「擴大開徵住宿稅」　不分國籍都要付

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

華郵：美國將對芝加哥部署數千國民兵　最快9月展開動員

玩命！國道貨車司機玩手機遊戲半小時　警開罰3000元

日本熊頻攻擊人...《獵熊》漫畫免費公開：繪熊可怕真實模樣

前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！　12.7億合約泡湯僅剩短約選項

熬過8年前男友車禍死別⋯　李裕英生下女兒辦婚禮「低調嫁圈外人」

中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

大陸特斯拉Model 3「方向燈撥桿回來了」！還推改裝套件解救老車主

隘寮溪暴漲！7人玩漂漂河受困岸邊不敢移動　警消下艇救援

水瓶座有好運！12星座最新運勢　獅子座被美食溫暖

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

美籍網紅北市直播中被逮！深夜睡火車站挨告遭通緝　上銬畫面曝

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前恐龍樹重生　種子市值20萬

絕美「藍龍」又現蹤　普吉島急示警

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

更多熱門

相關新聞

日92地擬擴大開徵住宿稅　不分國籍都要付

日92地擬擴大開徵住宿稅　不分國籍都要付

近年來日本觀光客暴增，觀光公害成為熱門話題。為此，日本全國各地有越來越多的地方政府考慮開徵「宿泊稅」，讓遊客「使用者付費」來解決相關問題。據調查，目前日本全國共有92個地方政府正在研擬課徵住宿稅，加上已經實施或預計實施的地區，未來住宿稅將成為旅遊日本的新趨勢。

李在明「打破慣例」訪日　與石破發共同聲明

李在明「打破慣例」訪日　與石破發共同聲明

俄軍宣布「2天攻下5村莊」

俄軍宣布「2天攻下5村莊」

援烏有條件　華府禁「美製飛彈」攻打俄境內

援烏有條件　華府禁「美製飛彈」攻打俄境內

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩地對空飛彈俄烏戰爭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

鬼門開！　5生肖財運發了

午後變天！　「雨最大」地區曝

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面