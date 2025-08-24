援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

▲2023年7月，美國陸軍炮手在澳洲昆士蘭州，將陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）安裝到海馬斯多管火箭（HIMARS）上。圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《華爾街日報》引述美方官員報導，美國五角大廈（Pentagon）已悄悄設下限制，不允許烏克蘭將美製的長程「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）用於攻擊俄羅斯境內目標，等於封住了基輔在戰場上的部分選項。

《路透社》引述《華爾街日報》報導指出，這項消息曝光之際，正值美國總統川普（Donald Trump）對這場持續3年的戰爭越來越感到挫折。

報導指出，白宮正試圖拉攏普丁投入談判，但五角大廈的核准機制卻讓烏軍無法深入俄境展開打擊。報導更透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）握有ATACMS最終使用的裁決權。

川普近來不只批評和平協議遲遲沒有進展，甚至在與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的會晤無果後，公開表示可能會再度對俄羅斯祭出經濟制裁，或乾脆退出和平進程。

川普強調，「我會做出一個非常重要的決定，可能是大規模制裁、大規模關稅，或兩者並行；也可能什麼都不做，只告訴他們『這是你們的戰爭』。」

不過，川普原本希望促成普丁與澤倫斯基的雙邊會面，但計畫同樣受阻。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受NBC訪問時直言，目前「完全沒有任何議程」，因此短期內不會安排兩人會談。

截至目前，烏克蘭總統府及國防部並未對外回應，《路透社》也表示，白宮與五角大廈同樣尚未在第一時間給予評論。