　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

▲▼2023年7月，美國陸軍炮手在澳洲昆士蘭州，將陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）安裝到海馬斯多管火箭（HIMARS）上。圖／達志影像／美聯社）

▲2023年7月，美國陸軍炮手在澳洲昆士蘭州，將陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）安裝到海馬斯多管火箭（HIMARS）上。圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

《華爾街日報》引述美方官員報導，美國五角大廈（Pentagon）已悄悄設下限制，不允許烏克蘭將美製的長程「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）用於攻擊俄羅斯境內目標，等於封住了基輔在戰場上的部分選項。

《路透社》引述《華爾街日報》報導指出，這項消息曝光之際，正值美國總統川普（Donald Trump）對這場持續3年的戰爭越來越感到挫折。

報導指出，白宮正試圖拉攏普丁投入談判，但五角大廈的核准機制卻讓烏軍無法深入俄境展開打擊。報導更透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）握有ATACMS最終使用的裁決權。

川普近來不只批評和平協議遲遲沒有進展，甚至在與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的會晤無果後，公開表示可能會再度對俄羅斯祭出經濟制裁，或乾脆退出和平進程。

川普強調，「我會做出一個非常重要的決定，可能是大規模制裁、大規模關稅，或兩者並行；也可能什麼都不做，只告訴他們『這是你們的戰爭』。」

不過，川普原本希望促成普丁與澤倫斯基的雙邊會面，但計畫同樣受阻。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受NBC訪問時直言，目前「完全沒有任何議程」，因此短期內不會安排兩人會談。

截至目前，烏克蘭總統府及國防部並未對外回應，《路透社》也表示，白宮與五角大廈同樣尚未在第一時間給予評論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億
小草進化！民眾黨推核三公投有收穫　練兵增基層曝光
男載妹「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳
大罷免31：0＋核三公投未過　外媒反應一次看
「武嶺麥田圈」真相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

疑誤打排檔！苗栗85歲男駕駛爆衝畫面曝　撞內車道2車2人送醫

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」　9月起軍人憑證免費

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店進帳1億

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前「恐龍樹」重生　種子市值20萬

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

退休夢碎！為孫燒掉百萬　晚年變打工仔

日本又見熊殺人　73歲婦倒垃圾遇襲身亡

成田機場安檢系統一度癱瘓！旅客卡安檢口

霸凌女同學發死亡威脅　9歲男童遭懲處

更多熱門

相關新聞

美20多年首修規則　中企禁入海底電纜供應鏈

美20多年首修規則　中企禁入海底電纜供應鏈

美國政府睽違20多年，首度大幅修改海底電纜相關規則，劍指中國、俄羅斯及伊朗等「敵對國」，未來這些國家企業將被全面排除在美國海底電纜供應鏈之外。此舉除強化網路安全，也希望藉由簡化審核程序，吸引日本與歐洲等盟邦加碼投資。

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

八二三是壓倒綠營執政的最後一根稻草？

八二三是壓倒綠營執政的最後一根稻草？

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面