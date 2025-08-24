觀光公害難解！日本92地擬「擴大開徵住宿稅」　不分國籍都要付

▲住宿稅是指針對飯店、旅館住宿者所課徵的地方稅，不分本國人或外國人，只要入住就必須繳納。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

近年來日本觀光客暴增，觀光公害成為熱門話題。為此，日本全國各地有越來越多的地方政府考慮開徵「住宿稅」，讓遊客「使用者付費」來解決相關問題。據調查，目前日本全國共有92個地方政府正在研擬課徵住宿稅，加上已經實施或預計實施的地區，未來住宿稅將成為旅遊日本的新趨勢。

根據《共同社》報導，住宿稅（宿泊稅）是指針對飯店、旅館住宿者所課徵的地方稅，不分本國人或外國人，只要入住就必須繳納。稅收將用於觀光推廣與改善觀光公害，例如加強大眾運輸、環境清潔維護等。

92個地方政府正研議 稅金用途成關鍵

這項調查於6月至7月間進行，共有1723個地方政府回覆。結果顯示，除了已實施或已排定計畫的42個地方政府外，還有多達92個地方政府也正在研究導入住宿稅的可能性。

不過，開徵住宿稅並非沒有挑戰。正在研擬的北海道苫小牧市就表示，「必須清楚說明稅收用途，才能讓納稅人信服。」高知市則提到，「小型住宿業者可能面臨繁重的行政負擔。」

根據日本規定，地方政府必須制定相關條例並獲得總務大臣的同意才能開徵。目前已有35個地方政府獲得同意，其中12個已正式實施，其餘23個則預計在2026年前陸續上路。此外，還有7個地方政府已經完成條例制定，準備爭取同意。

未來，隨著越來越多地區加入徵收行列，計畫前往日本旅遊的民眾，除了消費稅之外，恐怕還得將住宿稅納入旅遊預算考量。