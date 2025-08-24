　
國際

俄軍宣布「2天攻下5村莊」　烏東戰線緩步進逼

▲2025年2月，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）托列茨克市（Toretsk）被部分占領。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年2月，頓內茨克州（Donetsk）托列茨克市（Toretsk）被部分占領。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯國防部23日宣布，俄軍再度攻占烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）2個定居點，持續沿著長達1000公里的前線推進。前一天，俄軍才宣布，在針對該地區的緩慢推進中，拿下3座村莊。

根據俄羅斯國防部說法，最新攻下的2座村莊分別是位於托列茨克市（Toretsk）西北方的克列班-貝克村（Kleban-Byk），以及鄰近哈爾基夫地區（Kharkiv）邊界的謝列德尼村（Seredne）。托列茨克已遭俄軍圍攻數月，情勢岌岌可危。

而俄軍22日聲稱攻占的卡捷琳尼夫卡村（Katerynivka）和魯辛雅爾村（Rusyn Yar），則位於另一座受困城市康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）附近。不過，烏軍目前僅承認卡捷琳尼夫卡遭到敵軍攻擊，並未確認村莊失守。

▲▼俄軍接連在頓巴斯地區取得進展，讓克里姆林宮萌生再次攻擊基輔的念頭。（圖／路透）

▲戰爭初期攻打基輔失敗後，俄軍轉而試圖奪取頓巴斯地區。（圖／路透）

與此同時，基輔也有所斬獲。烏軍宣布收復位於第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）西部邊緣的澤列內海村（Zelenyi Hai），但該村隨即遭到俄軍新一波攻勢。

烏克蘭軍事情報局（HUR）表示，已與軍事單位展開聯合作戰，阻止俄軍在頓內茨克地區推進，並且防堵俄軍在第聶伯羅彼得羅夫斯克取得突破。

《路透社》指出，雙方戰場報告均無法獲得獨立核實。自從2022年2月入侵烏克蘭初期攻打基輔失利後，莫斯科將重心轉向奪取由頓內茨克和盧甘斯克（Luhansk）組成的頓巴斯地區（Donbas）。

俄羅斯烏克蘭頓內茨克頓巴斯

