　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓建交60周年！李在明「打破慣例」訪日會晤石破茂　發共同聲明

▲▼南韓總統李在明23日出訪日本東京，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明23日出訪日本東京，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統李在明昨（23）日正式展開出訪行程，第一站首先造訪東京，與日本首相石破茂進行長達113分鐘的會談，討論日韓兩國在安全保障與經濟層面的合作，並重申恢復穿梭外交的意志，顯示李在明所提的「實用外交」中相當重視日韓關係發展，而雙方也在聯合記者會發表共同聲明，為睽違17年日韓兩國在會談後以聯合文件形式公布會談成果。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，李在明23日下午4時55分（台灣時間下午3時55分）抵達位於東京的日本總理大臣官邸，之後先是和石破茂展開限縮與會人數的小規模會談（62分鐘），從晚間6時起又進行長達51分鐘的擴大會談，而今年更是日韓兩國建交60周年。

總會談時間長達113分鐘，雙方聚焦美國總統川普上任後透過各國關稅談判重組全球貿易秩序、北韓（朝鮮）核武導彈問題、俄羅斯與北韓在烏克蘭戰爭的合作、美日韓合作等。

南韓總統辦公室安保室長魏聖洛今（24）日則在東京記者會上強調，此次日韓會談恢復雙方穿梭外交，而相信美國也會對南韓主動穩定日韓關係給予正面評價，「對於李在明總統此次訪日，就連日媒也以『驚喜』形容，而日本政府關係人士更評為史無前例，期盼能以此次日韓會談良好的氛圍，推動與美國的談判。」

▲▼李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

▲李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，這是李在明今年6月初上任後，繼前往加拿大出席七大工業國組織（G7）峰會時與石破茂進行首度會談後，兩人再度進行會談。李在明表示，「第二次見面時，（石破茂總理）感覺就像是非常親近的朋友。以今天的會晤作為重啟穿梭外交的契機，這也是大韓民國回歸民主秩序以來（指從尹錫悅的戒嚴事態恢復），韓日關係重回正軌。」

李在明向石破茂說道，「期盼穿梭外交能成為韓日外交的新典範！作為穿梭外交的一環，希望石破總理能夠出訪韓國，在大韓民國的其他城市、而非首爾見面」；石破茂則回應，「期盼往後穿梭外交能夠以優良的型態實踐。」

會談之初，李在明強調如今國際情勢詭譎多變，而韓日兩國在價值、秩序、體制、理念等諸多方面的立場相似，因此比起過去更應強化兩國合作；石破茂則表示，對於李在明選擇日本作為今年6月就任總統後以雙邊會談形式的首個出訪國，他內心感到相當踏實，強調穩定的日韓關係發展符合地區全體利益，「日本、韓國、美國強化合作非常重要。」

結束會談後，石破茂、李在明召開聯合記者會，對外發表會談成果，並且是時隔17年日韓兩國在會談後發表共同聲明。

▲▼會談後，李在明、石破茂召開記者發表會。（圖／達志影像／美聯社）

▲會談後，李在明、石破茂召開記者發表會。（圖／達志影像／美聯社）

針對安全保障合作，兩人重申對於韓半島（朝鮮半島）非核化與永久和平、對北韓政策上的日韓合作，強調透過外交與對話和平解決北韓核武導彈問題的重要性，並表示以美日韓合作為基礎、加上如實履行聯合國安理會制裁決議，持續在北韓核武問題上與國際社會取得合作，對於俄國與北韓強化軍事合作則感到擔憂。

而在經濟合作層面，李在明、石破茂同意擴大日韓兩國在人工智慧（AI）、氫等未來產業趨勢的合作。同時，李在明也強調韓日兩國共同面對少子高齡化、國家發展過度集中在首都圈、地方發展、農業、氣候變遷、災難安全等課題，因此需要共同合作應對。

兩人也提到南韓即將於10月在慶尚北道慶州市主辦亞太經濟合作會議（APEC），以及日本輪值中日韓領導人會議的主席國，強調日韓合作的必要性。

▲▼日韓會談長達113分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

▲日韓會談長達113分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

至於在日韓歷史爭議方面，李在明表示，石破茂在會談上提到將繼承歷屆內閣的立場，包括1998年時任日本首相小淵惠三、時任南韓總統金大中的「21世紀全新日韓合作夥伴」，強調正式推動以未來志向為主的日韓合作模式。而針對福島核電廠事故以後南韓停止從日本進口漁產品，石破茂則表示，未來將以科學根據為基礎，持續與南韓溝通。

不過，《韓聯社》也在報導強調，針對慰安婦受害者、二戰朝鮮籍非法強制徵用勞工、日本漁產品進口等敏感議題，李在明與石破茂在會談中並未過多著墨。

▲▼日本第一夫人石破佳子、南韓第一夫人金惠慶體驗日韓兩國傳統結繩技藝，合影留念。（圖／VCG）

▲日本第一夫人石破佳子（右）、南韓第一夫人金惠景（左）體驗日韓兩國傳統結繩技藝，合影留念。（圖／VCG）

日媒《時事通信社》分析，日韓關係過去在南韓文在寅政府（共同民主黨）時期降至冰點，尹錫悅上台以後才逐漸改善、恢復穿梭外交，然而尹錫悅卻因戒嚴下台，日本擔憂日韓關係又會隨著李在明的上台而再度交惡，不過李在明此次卻選擇「優先出訪日本」，不僅打破過去南韓總統的外交慣例，更試圖消弭日本的不安。

另外，李在明的夫人金惠景（前譯金惠慶）、石破茂的夫人石破佳子也在口譯的協助下進行懇談會，分享日韓兩國在傳統文化上頗具代表性的結繩技藝。石破佳子表示，這在日本象徵著共結緣分；金惠景則表示，這在南韓能夠招來好運與平安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
神基因複製貼上！　Jisoo超美親姊曝光　
大罷免為何大失敗？　她點出「2原因」
16槍凶嫌「疑翻牆進高雄大學」！　谷百合驚：會釀恐慌
鬼門開！　命理師點名「5生肖」：財運發了
王鴻薇點名4綠委！　「若留任就無真正檢討敗因」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

華郵：美國將對芝加哥部署數千國民兵　最快9月展開動員

日韓建交60周年！李在明「打破慣例」訪日會晤石破茂　發共同聲明

愛上ChatGPT！　日本OL「熱戀2個月」答應求婚：現在很幸福

火勢24hrs翻倍！美國西部野火失控狂燒　上千戶居民急撤離

埃及校外活動「學生溺水」6死24傷　當局下令關閉海灘

俄軍宣布「2天攻下5村莊」　烏東戰線緩步進逼

燒掉15個台北市！　西班牙野火「肆虐2周」至少釀4死

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

華郵：美國將對芝加哥部署數千國民兵　最快9月展開動員

日韓建交60周年！李在明「打破慣例」訪日會晤石破茂　發共同聲明

愛上ChatGPT！　日本OL「熱戀2個月」答應求婚：現在很幸福

火勢24hrs翻倍！美國西部野火失控狂燒　上千戶居民急撤離

埃及校外活動「學生溺水」6死24傷　當局下令關閉海灘

俄軍宣布「2天攻下5村莊」　烏東戰線緩步進逼

燒掉15個台北市！　西班牙野火「肆虐2周」至少釀4死

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油漲0.4元

強化電商平台公平競爭　中國官方拋定價規則草案

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

宜蘭「可訂位＋寵物友善」咖啡廳！低調老宅深藏巷弄超級隱密

于卉喬上大學前赴日朝聖哈利波特！當場「激動落淚」全套戰利品曝光

神基因複製貼上！Jisoo超美親姊曝光　「被問有壓力嗎」回答灑脫

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

去年砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」嗨PO喜訊！

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前「恐龍樹」重生　種子市值20萬

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

美20多年首修規則　中企禁入海底電纜供應鏈

成田機場安檢系統一度癱瘓！旅客卡安檢口

更多熱門

相關新聞

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

823登場的「核三重啟」公投與國民黨立委罷免案全數未過關，成為台灣政壇一大焦點。清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸分析指出，這次結果顯示民進黨過去10年的相對優勢正式告終，藍綠勢力進入「五五波」的新局面。

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本勇奪隊史第8冠成功二連霸

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本勇奪隊史第8冠成功二連霸

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

關鍵字：

日韓要聞南韓李在明日本石破茂訪日日韓會談

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

鬼門開！　5生肖財運發了

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面