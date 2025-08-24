日韓建交60周年！李在明「打破慣例」訪日會晤石破茂　發共同聲明

▲南韓總統李在明23日出訪日本東京，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統李在明昨（23）日正式展開出訪行程，第一站首先造訪東京，與日本首相石破茂進行長達113分鐘的會談，討論日韓兩國在安全保障與經濟層面的合作，並重申恢復穿梭外交的意志，顯示李在明所提的「實用外交」中相當重視日韓關係發展，而雙方也在聯合記者會發表共同聲明，為睽違17年日韓兩國在會談後以聯合文件形式公布會談成果。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，李在明23日下午4時55分（台灣時間下午3時55分）抵達位於東京的日本總理大臣官邸，之後先是和石破茂展開限縮與會人數的小規模會談（62分鐘），從晚間6時起又進行長達51分鐘的擴大會談，而今年更是日韓兩國建交60周年。

總會談時間長達113分鐘，雙方聚焦美國總統川普上任後透過各國關稅談判重組全球貿易秩序、北韓（朝鮮）核武導彈問題、俄羅斯與北韓在烏克蘭戰爭的合作、美日韓合作等。

南韓總統辦公室安保室長魏聖洛今（24）日則在東京記者會上強調，此次日韓會談恢復雙方穿梭外交，而相信美國也會對南韓主動穩定日韓關係給予正面評價，「對於李在明總統此次訪日，就連日媒也以『驚喜』形容，而日本政府關係人士更評為史無前例，期盼能以此次日韓會談良好的氛圍，推動與美國的談判。」

▲李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，這是李在明今年6月初上任後，繼前往加拿大出席七大工業國組織（G7）峰會時與石破茂進行首度會談後，兩人再度進行會談。李在明表示，「第二次見面時，（石破茂總理）感覺就像是非常親近的朋友。以今天的會晤作為重啟穿梭外交的契機，這也是大韓民國回歸民主秩序以來（指從尹錫悅的戒嚴事態恢復），韓日關係重回正軌。」

李在明向石破茂說道，「期盼穿梭外交能成為韓日外交的新典範！作為穿梭外交的一環，希望石破總理能夠出訪韓國，在大韓民國的其他城市、而非首爾見面」；石破茂則回應，「期盼往後穿梭外交能夠以優良的型態實踐。」

會談之初，李在明強調如今國際情勢詭譎多變，而韓日兩國在價值、秩序、體制、理念等諸多方面的立場相似，因此比起過去更應強化兩國合作；石破茂則表示，對於李在明選擇日本作為今年6月就任總統後以雙邊會談形式的首個出訪國，他內心感到相當踏實，強調穩定的日韓關係發展符合地區全體利益，「日本、韓國、美國強化合作非常重要。」

結束會談後，石破茂、李在明召開聯合記者會，對外發表會談成果，並且是時隔17年日韓兩國在會談後發表共同聲明。

▲會談後，李在明、石破茂召開記者發表會。（圖／達志影像／美聯社）

針對安全保障合作，兩人重申對於韓半島（朝鮮半島）非核化與永久和平、對北韓政策上的日韓合作，強調透過外交與對話和平解決北韓核武導彈問題的重要性，並表示以美日韓合作為基礎、加上如實履行聯合國安理會制裁決議，持續在北韓核武問題上與國際社會取得合作，對於俄國與北韓強化軍事合作則感到擔憂。

而在經濟合作層面，李在明、石破茂同意擴大日韓兩國在人工智慧（AI）、氫等未來產業趨勢的合作。同時，李在明也強調韓日兩國共同面對少子高齡化、國家發展過度集中在首都圈、地方發展、農業、氣候變遷、災難安全等課題，因此需要共同合作應對。

兩人也提到南韓即將於10月在慶尚北道慶州市主辦亞太經濟合作會議（APEC），以及日本輪值中日韓領導人會議的主席國，強調日韓合作的必要性。

▲日韓會談長達113分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

至於在日韓歷史爭議方面，李在明表示，石破茂在會談上提到將繼承歷屆內閣的立場，包括1998年時任日本首相小淵惠三、時任南韓總統金大中的「21世紀全新日韓合作夥伴」，強調正式推動以未來志向為主的日韓合作模式。而針對福島核電廠事故以後南韓停止從日本進口漁產品，石破茂則表示，未來將以科學根據為基礎，持續與南韓溝通。

不過，《韓聯社》也在報導強調，針對慰安婦受害者、二戰朝鮮籍非法強制徵用勞工、日本漁產品進口等敏感議題，李在明與石破茂在會談中並未過多著墨。

▲日本第一夫人石破佳子（右）、南韓第一夫人金惠景（左）體驗日韓兩國傳統結繩技藝，合影留念。（圖／VCG）

日媒《時事通信社》分析，日韓關係過去在南韓文在寅政府（共同民主黨）時期降至冰點，尹錫悅上台以後才逐漸改善、恢復穿梭外交，然而尹錫悅卻因戒嚴下台，日本擔憂日韓關係又會隨著李在明的上台而再度交惡，不過李在明此次卻選擇「優先出訪日本」，不僅打破過去南韓總統的外交慣例，更試圖消弭日本的不安。

另外，李在明的夫人金惠景（前譯金惠慶）、石破茂的夫人石破佳子也在口譯的協助下進行懇談會，分享日韓兩國在傳統文化上頗具代表性的結繩技藝。石破佳子表示，這在日本象徵著共結緣分；金惠景則表示，這在南韓能夠招來好運與平安。