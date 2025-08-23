　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德盼卓榮泰堅守崗位　行政院：下週啟動人事改組

▲▼賴清德與準行政院長卓榮泰今天下午出席「投資未來世代」青年論壇成果發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投、大罷免投票今（23日）結束，總統賴清德今透露，院長卓榮泰曾多次請辭，但都獲他慰留，盼卓繼續堅守崗位，一起承擔重任。對此，行政院發言人李慧芝說，卓院長會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在下週啟動人事改組，將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。

行政院發言人李慧芝表示，不論是7月26日或今日的投票，行政院長卓榮泰最掛念的就是選務工作能夠順利進行，院長非常感謝在這兩次投票的所有選務人員以及警察人員，讓公投及罷免投票都能夠順利有序地舉辦並完成。

李慧芝表示，行政院尊重公投的結果，但也強調核能安全必須仰賴科學證據，政府也再次重申，政府會以安全審查的二個必須程序，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題，未來的新核能技術如果都能符合這些條件，政府也會保持開放的態度。

李慧芝表示，卓院長在7月26日後，就向賴清德總統表示應該負起政治責任，內閣需要有大的改變，更快更大的改革，來回應人民期待。但包括風災水災後重建復原工作、因應美國對等關稅談判及對產業的持續支持、114年度追加預算案、丹納絲颱風、強化韌性特別預算案及明年度中央政府總預算等，都是現階段行政院重要工作，都需要在期限前完成以送請立法院審議；今天全國投票秩序良好，可以順利完成之後應由總統全盤思考佈局內閣人事，回應民意、加速改革。

李慧芝指出，今日總統希望卓院長堅守崗位，一起守住國家的關鍵任務；為穩定政局、國家繼續向前，卓院長已表示會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在下週啟動人事改組，行政團隊會將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政的首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

分析／434萬張擁核同意票　賴清德鬆綁非核家園契機

分析／434萬張擁核同意票　賴清德鬆綁非核家園契機

核三重啟公投今（23日）結束，擁核派獲得超過434萬張同意票，雖距離門檻仍有一段不小差距，但仍大幅壓過反核派。回顧公投推動過程，擁核方可說是有備而來，將「核三延役」作為武器痛擊民進黨能源政策，議題論述、空戰宣傳，都精準指向經濟選民。另一方面，這次的民意展現，也提供民進黨與賴清德鬆綁非核家園的契機，儘管仍聲明有前提需遵守，但啟動舊核電安檢、不排斥先進核能，相較過去已是大大邁進。

朱立倫喊釋放柯文哲　賴清德：司法獨立性必須尊重

朱立倫喊釋放柯文哲　賴清德：司法獨立性必須尊重

啟動人事改組　賴清德3點期許新閣員

啟動人事改組　賴清德3點期許新閣員

如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

傳關稅談判籌碼「開放市場、投資2500億美元」　賴清德：與事實有落差

傳關稅談判籌碼「開放市場、投資2500億美元」　賴清德：與事實有落差

關鍵字：

行政院卓榮泰賴清德總統府

