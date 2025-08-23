啟動人事改組　賴清德3點期許新閣員：更有力量解決問題

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投、大罷免第二波投票在今（23日）落幕，總統賴清德也在晚間發表談話，宣布執政團隊會做出「四項調整」，調整隊形、調整施政順序、調整行政立法互動、調整國家財政體質。對於未來的新閣員，賴說，會讓團隊更有效率、更貼近民意、更有能力解決問題，「希望能妥善因應新的情勢，更有力量解決問題」。

關於調整隊形部分，對後續新成員的行政風格有什麼期待？賴清德說，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也會做必要的調整改變。特別是為了因應國內外的挑戰，必須讓團隊更有效率、更貼近民意、更有能力解決問題，所以後續內閣的改組也是秉持以上原則做調整，目的就是希望能妥善因應新的情勢，新的團隊、隊形，能更有力量解決問題。包括國安的調整，適當時間會跟大家說明。

而未來立法院藍綠白結構依舊，要怎麼化解朝野對立僵局？賴清德表示，這場罷免社會大眾都很清楚，是過去一年來因為憂心國會紛擾、衝擊國家發展，才有超過100萬的人民挺身而出，並透過一張張連署書進行的公民運動，雖然未能通過，但仍然值得肯定，因為這是真正落實主權在民。

賴清德說，但不希望朝野對立，希望朝野對話、多團結合作的聲音他也聽到了，「這是投下反對罷免民眾的聲音，這我們會珍惜」。

至於未來，賴清德說，剛剛提到有四個調整，調整隊形、調整施政優先順序、調整朝野對話、調整財政體質，這些都需要時間，同時面對問題時可以做得出來，到時候希望朝野都能基於國家利益共同面對。