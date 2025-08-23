如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核三公投、大罷免投票今（23日）結束，總統賴清德晚間發表談話。賴也提出「四項調整」，包含啟動必要人事改組、調整施政順序、調整行政、立法互動、調整國家財政體質。媒體追問如何調整行政、立法互動、有什麼更具體方式促進朝野對話，賴清德回應，過去一年多來，立法院朝野協商可以再加強、再發揮功能，行政院跟立法院兩院院長過去也有透過正常管道協商，這些都可以發揮效果。

賴清德表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」。啟動必要人事改組、調整施政順序、調整行政、立法互動、調整國家財政體質。而在調整行政、立法互動部分，賴清德強調，會堅定守護國家利益，但同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策。

媒體提問，兩次罷免運動當然是公民團體自主發動，但半年來朝野針鋒相對、社會紛擾也可能與這有關，總統說會做四項調整，其中之一當然是行政立法互動、朝野合作對話，未來會透過什麼方式？過去有五院會商、國安簡報等等，未來有什麼更具體方式促進朝野對話？

賴清德回應，過去一年多來，立法院朝野協商可以再加強、再發揮功能，行政院跟立法院兩院院長過去也有透過正常管道協商，這些都可以發揮效果，希望未來面臨個別問題時，可以來看要用什麼方式解決，政府一定會誠意面對。