政治

分析／核三延役闖關失敗　434萬張同意票能成賴清德鬆綁非核家園契機？

▲▼核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

在核三重啟公投投票中，擁核派獲得超過434萬張同意票，雖然功敗垂成，但仍大幅壓過反核派。回顧公投推動過程，擁核方可說是有備而來，將「核三延役」作為武器痛擊民進黨能源政策，議題論述、空戰宣傳，都精準指向經濟選民。另一方面，這次的民意展現，或許也提供民進黨與賴清德鬆綁非核家園的契機，儘管仍聲明有前提需遵守，但啟動舊核電安檢、不排斥先進核能，相較過去已是大大邁進。

依現行《公民投票法》規定，公投案通過的門檻為「同意票大於不同意票，且同意票須達全國投票權人4分之1以上」。若通過，應由總統或權責機關實行必要處置；若公投案未通過，2年內不得再重複提出。以此次公投案計算，門檻約是500萬523人。

根據投票結果，同意票超過434萬張、不同意票僅超過150萬張，投票率約29%。其中，核三廠所在地屏東縣恆春鎮，不同意票也未超過同意票。

在這次公投的推動過程，主推的民眾黨傾全黨之力積極動員、早早開始準備，中選會5月底核准核三重啟公投後即開始一連串的曝光行動，接著7月陸續舉辦百場座談會、健走活動等，過程中雖因首波罷免案暫緩，但後續場次累積起來仍相當可觀。

在論述過程中，擁核方以能源發展、電力供應穩定度、國際發展趨勢以及空污等作為主訴求，吸引關心國家發展的經濟選民目光，再輔以民進黨推動綠電多年來衍生的弊端、能源政策方向失準的質疑，擴大議題討論熱度。

此外，意見發表會找來的代表也是精準指向經濟選民，包括童子賢、葉宗洸、黃士修等，不論從學界出發的核能優點論述、或是業界角度的務實面喊話，都是一時之選，也讓反核方難以招架。

尤其葉宗洸這段時間與幾位網紅合作，從粉絲來看，訴求對象也抓得相當精準，對於議題的擴散有相當幫助。相較只能單點突破的反核方，論述未見新意，只能在舊有論述上發揮，難以擴大影響力。

從投票結果來看，雖沒有跨過500萬的門檻，但同意票遠大於不同意，政治上也可視為民意的展現，未來若執政團隊因安全考量未重啟，核能更將成為在野黨未來可以不斷運用的「相罵本」。

另一方面，「非核家園」雖然一直是民進黨的核心價值之一，但賴政府上台後對這尊神主牌有不同想法，透過行政團隊幾次說明，反核立場鬆動，轉化成有條件可以重啟，論述上已有相當程度的鬆綁。

不論這些論述是真的要執行、抑或是說給美方老大哥聽，此次公投迎來這樣的結果，對賴清德與民進黨來說，或許也可當作一個契機，進一步加速核能政策的鬆綁。

總統賴清德今召開記者會談話時也提到，公投雖然沒有通過門檻，但他理解社會對於能源多元選擇的期待。他強調，核電廠是否重啟程序上有「2個必須」，第一，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電必須依照核安會訂定的辦法進行自主安全檢查。

接著賴清德指示核安會廣納各界意見，盡快完成相關辦法，並請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，定期向社會報告風險與進度，若符合標準就依法送核安會審議。這段發言相較過往，明確指示相關單位執行，似乎也替將來使用核能埋下伏筆，以及談到「不會排除先進核能」，都可感受對於採用核能立場的鬆動與軟化。

但「非核家園」畢竟是民進黨長年以來的核心理念，多年來也以這訴求做為號召，如今要變動，支持者的情感、社會信任要如何維繫，也是棘手難題。對賴清德來說，這不僅是推動一項政策，更是對民進黨信念與價值的挑戰。

▲▼總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

08/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

