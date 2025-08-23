狂打統聯司機害骨折暴徒抓到了　男落網認了「超車不順」扁人

▲台中市第三警分局獲報嚴正執法，今天下午就將陳男查緝到案。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子昨（22日）晚間與統聯客運301公車林姓司機發生行車糾紛，竟持安全帽並徒手毆打司機，造成司機手部骨折、頭部血腫挫傷，警方今天下午逮捕陳男，陳承認因「超車不順」心生不滿才犯案，全案警詢後依傷害等罪將他函送偵辦。

台中市第三警分局調查，據被害林姓司機（28歲）供稱，他昨晚9時許駕駛公車於台灣大道、興中街口停等紅燈時，遭陳男（37歲）攔下拍打車窗，說他影響行車安全，林未予理會；後來陳男尾隨公車到台中火車站月台，突以安全帽敲打公車後照鏡，並徒手毆打他。

警方今天下午2時許將陳男通知到案說明，據悉，陳姓工人到案後承認，騎車時因超車不順導致心生不滿，才追到火車站月台區理論。警方說，偵訊後依傷害罪、毀損罪將陳男函送台中地檢署偵辦；另調閱監視器發現，陳還騎車闖入公車專用道，違反道交條例，可處1800元以下罰鍰，已製單舉發。

▲陳男在台中火車站月台對統聯公車司機施暴，警消獲報到場處理。（圖／截取自Threads）



統聯客運經理林元凱受訪指出，由林姓司機駕駛的301公車昨天從靜宜大學發車，沿台灣大道載客，行駛於台灣大道時，與騎士陳男同一車道，對方疑想從後方鑽車縫未果，就上前敲駕駛座玻璃窗質疑司機是否逼車，但司機不予理會，繼續行駛。

後續陳男一路尾隨公車至台中火車站站體，待公車停下，陳立刻拿安全帽往公車車身敲，接著又從右側前門，把安全帽砸向司機，但司機沒有還手、也沒回嘴，陳男暫時離開公車；司機見陳男離開，下車查看車損，未料陳男竟在車旁等待，衝上前徒手打了司機4下，幸經現場保全制止，傷害未再擴大。

林元凱說，林姓司機傷勢嚴重，頭部血腫、腹部挫傷，手部也骨折，目前人還是會一直暈眩。林痛批陳「往死裡打」，公司已提告毀損及傷害罪，究責到底。