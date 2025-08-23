　
社會 社會焦點 保障人權

鑽車縫失敗太丟臉！台中騎士狂追公車　安全帽K司機打到骨折

▲▼ 。（圖／截取自Threads）

▲陳男在台中火車站月台毆打林姓司機，警消獲報到場處理。（圖／截取自Threads）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子昨（22）日晚間，疑與統聯客運301公車林姓司機發生行車糾紛，從中區一路騎車尾隨至台中火車站，待公車停車後，竟持安全帽砸公車、攻擊司機，再以徒手毆打，造成司機頭部血腫、手部骨折，幸送醫治療無生命危險。統聯客運痛批陳男惡劣行徑，「簡直是往死裡打」，將提告到底。

統聯客運經理林元凱受訪指出，一班301公車昨天從靜宜大學發車，沿台灣大道載客，行駛於台灣大道時，與騎士陳男同一車道，對方疑想從後方鑽車縫未果，就上前敲駕駛座玻璃窗質疑司機是否逼車，但司機不予理會，繼續行駛。

後續陳男一路尾隨公車至台中火車站站體，待公車停下，陳立刻拿安全帽往公車車身敲，接著又從右側前門，把安全帽砸向司機，但司機沒有還手、也沒回嘴，陳男暫時離開公車；司機見陳男離開，下車查看車損，未料陳男竟在車旁等待，衝上前徒手打了司機4下，幸經現場保全制止，傷害未再擴大。

林元凱說，林姓司機傷勢嚴重，頭部血腫、腹部挫傷，手部也骨折，目前人還是會一直暈眩。林痛批陳「往死裡打」，公司已提告毀損及傷害罪，究責到底。

據查，林姓司機（28歲）為統聯客運優良駕駛，從業3年，負責台灣大道段301電動公車，往返靜宜大學至太平路線。

警方調查，林姓司機昨晚9時許，於台中市中區台灣大道與興中街口停等紅燈時，遭男騎士拍打車窗；騎士尾隨公車至火車站公車月台，突以安全帽敲打公車後照鏡並徒手毆打林男，造成公車後照鏡毀損、林男受傷。

警方已鎖定陳男（37歲）身份，將通知到案以釐清案情。警方指出，陳男騎車闖入公車專用道已違反道交條例第45條第1項第1款，將處600元以上1800以下罰鍰，如違規屬實將依法製單舉發。

更多新聞
鑽車縫失敗太丟臉！台中騎士狂追公車　安全帽K司機打到骨折

