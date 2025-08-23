投票到一半手機響...公投票帶出場　台中2人違規遭警帶回偵訊

▲今日投票接近尾聲，台中傳出2起投票違規事件，2位投票人遭警方帶回偵訊。（示意圖，非當事人／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

114年全國性公民投票（核三重啟公投）及台中市第11屆立法委員第2、3、8選區罷免案投票今（23）日舉行。台中市傳出有選民投票到一半手機響，以及誤將公投票帶出場等違規事件，遭警方帶回偵訊。

台中市選委會指出，霧峰區一名投票人誤將投票通知單投入票匭，並不慎將公投票攜出，該民眾約1分鐘後主動返回投開票所說明情況，經查證後，投開票所已將被帶出的公投票列入「已領未投」處理；另一起案件則發生在豐原區，一位民眾帶手機進入投票所，結果在圈票過程中手機鈴聲響起，均由警方依法帶回偵訊。

台中市選委會提醒，投票人不得攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，違反規定者將處新臺幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；亦禁止攜出公投票，違者將處1年以下有期徒刑、拘役，或科新台幣1萬5000元以下罰金。