台中名廚齊聚「全豆宴」搞創意　清新飯店「龍蝦鍋」搶饕客荷包　

▲台中清新溫泉飯店內的鍋物品牌鍋真日前開幕，店家推出高檔伊勢龍蝦鍋搶市。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

位在台中清新溫泉飯店內的全新鍋物「鍋真」日前開幕，店家推出高檔「伊勢龍蝦鍋」火鍋以及平價「關西風水炊雞肉鍋」搶客：另外，台灣餐飲史中具代表性的民間組織「松齡會」則由４大名廚聯手大玩創意，推出「全豆宴」，讓平凡豆腐變身，也獲好評。

台中清新溫泉飯店內新設鍋物品牌「鍋真」悄然開幕，餐廳端出「伊勢龍蝦鍋」搶市，選用肉質飽滿的伊勢龍蝦入鍋，搭配特製高湯慢煮，龍蝦的鮮甜海味徹底釋放，入口彈牙緊實，視覺與味覺同樣震撼。

▲餐廳也為小資族設計了商業午餐限定的「關西風水炊雞肉鍋」，還有小菜無限續，開幕期間優惠500元有找。（圖／業者提供）



除了頂級龍蝦鍋，「鍋真」也照顧到不同客群。不僅推出以國產豬骨熬製、湯頭溫潤的「針針鍋」，以及香辣濃郁的「辣味噌鍋」，更為小資族設計了商業午餐限定的「關西風水炊雞肉鍋」，以昆布與雞腿肉慢熬的醇厚湯頭，定價600元，新開幕期間更下殺7折優惠。

另外，松齡會近日舉行餐飲交流，集結知名餐廳TAIKO太鼓主廚的謝一新、宏銘的廚房主廚黃宏銘、宜蘭渡小月主廚陳冠宇及花蓮銘師父莊育賢，四位料理職人破天荒聯手，以「豆腐」作為核心，打造出一席十餘道菜色的「全豆盛宴」。

▲台灣餐飲史中具代表性的民間組織「松齡會」日前舉辦交流會，多位主廚大玩豆腐創意料理。（圖／主廚謝一新提供）



謝一新表示，這場宴席以「養生入心」為主軸，將豆腐玩轉出千百種樣貌，從開胃的「XO醬五行豆腐」，到奢華破表的「帝王蟹白和味噌豆腐」，甚至是將整隻伊勢龍蝦精華融入的「伊勢龍蝦漁師豆腐」，道道驚喜，連餐後甜點都是以豆渣製成的「費南雪」，將豆腐從頭到尾利用得淋漓盡致，展現名廚們深厚的料理功力與對食材的無限創意。