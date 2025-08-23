總統獎特教生變助教！勵志人生硬被登出　無照男找友幫租車闖禍

▲台中西屯區今早發生死亡車禍，一名孫男遭無照王男撞死。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

曾拿過總統教育獎的一名28歲孫男曾是特教生，經台中特教學校輔導後，畢業後又考回學校當助教，現在能賺錢養家、照顧爸媽。不料今早，一名王男開著朋友租來的轎車在西屯區亂開，車上還載著另名友人，王男闖紅燈把孫男活活撞死，自稱是恍神，但王男根本無照，還長期開車上路，讓人無法接受。

第六警分局說，今日8時25分，接獲西屯區台灣大道四段與安和路口發生交通事故，初步追查，一名王男（21歲）駕車沿台灣大道慢車道要往沙鹿方向前進，結果闖紅燈撞上慢車道前在待轉格內等候的孫姓男騎士（28歲），導致孫男傷重死亡。

▲孫男（紅圈者）成長過程辛苦勵志，曾於2016年拿到總統獎。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，孫男（28歲）成長過程中，因為自幼就罹患疾病，加上家裡經濟條件比較困苦，相當辛苦，但孫男到台中特殊教育學校就讀後，老師慢慢引導他，讓他原本個性害羞的他，慢慢打開心房，也接觸運動、音樂，考取過街頭藝人證照。

孫男在運動方面也表現不錯，曾選上全國特殊奧林匹克運動會、世界夏季特殊奧運會儲訓選手，在選拔賽中羽球、籃球拿到2個金牌。

孫男畢業之際，老師考量孫男平時也在學校打工，建議他可以考取教師助理資格，再回來學校服務，孫努力準備，成功考取。回到培養自己、輔導自己長大的學校幫忙，幫助更多有需要的孩子。

▲王男駕駛的車輛是朋友替他承租，自稱事發當下恍神釀禍。（圖／記者許權毅翻攝）



反觀王男（21歲），明知自己沒有駕照，也從來沒去考過，卻找朋友幫自己租車，平時做工，就開著該輛車代步。今日上午，王男跟副駕另名友人開車上路，王男行經事發路口時，說自己恍神、沒注意，才會釀禍。

警方對他實施酒測，並無酒精反應，車上也沒有違禁品，2人沒有交代清楚到底先前跑去哪？是否有其他活動導致精神不濟還開車上路，偵訊後將依過失致死等罪移送。