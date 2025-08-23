　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總統獎特教生變助教！勵志人生硬被登出　無照男找友幫租車闖禍

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中西屯區今早發生死亡車禍，一名孫男遭無照王男撞死。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

曾拿過總統教育獎的一名28歲孫男曾是特教生，經台中特教學校輔導後，畢業後又考回學校當助教，現在能賺錢養家、照顧爸媽。不料今早，一名王男開著朋友租來的轎車在西屯區亂開，車上還載著另名友人，王男闖紅燈把孫男活活撞死，自稱是恍神，但王男根本無照，還長期開車上路，讓人無法接受。

第六警分局說，今日8時25分，接獲西屯區台灣大道四段與安和路口發生交通事故，初步追查，一名王男（21歲）駕車沿台灣大道慢車道要往沙鹿方向前進，結果闖紅燈撞上慢車道前在待轉格內等候的孫姓男騎士（28歲），導致孫男傷重死亡。

▲2016年孫男（左一）曾獲頒總統教育獎，回來台中後又受到時任市長林佳龍表揚。（圖／記者許權毅翻攝）

▲孫男（紅圈者）成長過程辛苦勵志，曾於2016年拿到總統獎。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，孫男（28歲）成長過程中，因為自幼就罹患疾病，加上家裡經濟條件比較困苦，相當辛苦，但孫男到台中特殊教育學校就讀後，老師慢慢引導他，讓他原本個性害羞的他，慢慢打開心房，也接觸運動、音樂，考取過街頭藝人證照。

孫男在運動方面也表現不錯，曾選上全國特殊奧林匹克運動會、世界夏季特殊奧運會儲訓選手，在選拔賽中羽球、籃球拿到2個金牌。

孫男畢業之際，老師考量孫男平時也在學校打工，建議他可以考取教師助理資格，再回來學校服務，孫努力準備，成功考取。回到培養自己、輔導自己長大的學校幫忙，幫助更多有需要的孩子。

▲▼驚悚畫面曝！台中28歲男乖乖等紅燈遭後車撞飛　轎車撞到車頭炸開。（圖／記者許權毅翻攝）

▲王男駕駛的車輛是朋友替他承租，自稱事發當下恍神釀禍。（圖／記者許權毅翻攝）

反觀王男（21歲），明知自己沒有駕照，也從來沒去考過，卻找朋友幫自己租車，平時做工，就開著該輛車代步。今日上午，王男跟副駕另名友人開車上路，王男行經事發路口時，說自己恍神、沒注意，才會釀禍。

警方對他實施酒測，並無酒精反應，車上也沒有違禁品，2人沒有交代清楚到底先前跑去哪？是否有其他活動導致精神不濟還開車上路，偵訊後將依過失致死等罪移送。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重啟核三公投　同意票已破255萬票
浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人
他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻
快訊／5縣市大雨特報　大雷雨炸3地
台中罷免投票率「逼近五成」　公投投票率低於四成
快訊／越差越大！大罷免7選區「不同意＞同意」
快訊／全國最速鄉鎮！10分內開完　投票率8.7%
核三公投超冷清！PTT點「2大原因」投票率創新低：不意外
快訊／一面倒！大罷免7選區「不同意票全領先」
開票了！他早先預言「823罷免失敗、核三通過」　網友炸鍋了
快訊／開票了！大罷免7選區戰況一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／女山友攀安東軍山摔落溪谷手骨折　黑鷹直昇機吊掛送醫

狂打統聯司機害骨折暴徒抓到了　男落網認了「超車不順」扁人

通緝男遭轟16槍！又一BMW買車人到案　追查出資關鍵金主

惡劣片！自小客車過彎正面逆撞機車　駕駛沒下車直接跑了

總統獎特教生變助教！勵志人生硬被登出　無照男找友幫租車闖禍

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

桃園男突抓狂！持刀砍小貨車+推倒15機車　下場曝光

獨／總統獎特教生變助教超勵志　返校拿手機竟遭無照男撞死

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

快訊／女山友攀安東軍山摔落溪谷手骨折　黑鷹直昇機吊掛送醫

狂打統聯司機害骨折暴徒抓到了　男落網認了「超車不順」扁人

通緝男遭轟16槍！又一BMW買車人到案　追查出資關鍵金主

惡劣片！自小客車過彎正面逆撞機車　駕駛沒下車直接跑了

總統獎特教生變助教！勵志人生硬被登出　無照男找友幫租車闖禍

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

桃園男突抓狂！持刀砍小貨車+推倒15機車　下場曝光

獨／總統獎特教生變助教超勵志　返校拿手機竟遭無照男撞死

蘋果傳洽Google合作！　新版Siri考慮「採用Gemini」外援

快訊／重啟核三公投拼闖關　同意票已破255萬票

凱樂來了！桃猿不急831大限前開箱　霸姆德命運成焦點

「為了媒體曝光度」浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

不斷更新／追不上！不同意罷免票數「領先快2倍」

黃安現身千百惠告別式　淚崩送別47年摯友：放下吧

退休夢碎！日68歲公務員「為孫子燒掉百萬」　晚年變打工仔

走進新竹「忘憂森林」遠離都市喧囂！欣賞瀑布、暢遊芬多精步道

快訊／女山友攀安東軍山摔落溪谷手骨折　黑鷹直昇機吊掛送醫

烏軍米格-29戰機完成任務後墜毀　飛行員身亡

【金正恩哭了】緊抱「戰死俄烏士兵」兒女　金正恩公開向遺屬道歉

社會熱門新聞

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

驚悚畫面曝！台中28歲騎士等紅燈遭撞飛亡

即／台中嚴重車禍！20歲騎士被撞命危

狠母留剛出生女嬰在套房…房東報案救命　社會局介入

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

夫海外辦婚宴娶小三　妻心碎求償150萬

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

即／台中市府旁某企業大樓女子墜樓亡

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

更多熱門

相關新聞

中央取消補助學校電費！　侯友宜：新北編7.1億預算擔起教育責任

中央取消補助學校電費！　侯友宜：新北編7.1億預算擔起教育責任

新北市長侯友宜22日在校長會議爆出，中央將停止補助各校電費，在場校長譁然，不過侯馬上表示，此變動將影響新北338校、近40萬名學生，每年約需7.1億元電費，新北市將負起教育責任，全數編列承擔。

獨／總統獎特教生遭無照男撞死

獨／總統獎特教生遭無照男撞死

霸凌女同學發死亡威脅　9歲男童遭鞭刑

霸凌女同學發死亡威脅　9歲男童遭鞭刑

騎士拿安全帽暴打統聯公車優良司機

騎士拿安全帽暴打統聯公車優良司機

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

關鍵字：

台中教育特教生學校助教手機無照

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

不斷更新／開票了！罷免7選區一次看

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面