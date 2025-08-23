獨／總統獎特教生變助教超勵志　返校拿手機竟遭無照男撞死

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區今日上午發生一起死亡車禍，孫姓男子騎車停等紅燈時，遭一名王男無照闖紅燈撞死。據了解，孫男原本是台中特殊教育學校學生，勵志故事曾獲頒總統教育獎，孫男經校方輔導後，甚至考回學校擔任老師助理，結果因為手機忘記拿，今早騎車前往學校拿回手機後，正準備要返家，途中卻遭王男活活撞死。

▲台中西屯區今早發生一起死亡車禍。（圖／民眾提供）



第六警分局說，今日8時25分，接獲西屯區台灣大道四段與安和路口發生交通事故，初步追查，一名王男（21歲）駕車沿台灣大道慢車道要往沙鹿方向前進，結果闖紅燈撞上慢車道前在待轉格內等候的孫姓男騎士（28歲）。

▲2016年孫男（左一）曾獲頒總統教育獎，回來台中後又受到時任市長林佳龍表揚。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，孫男是獨子，家境較困難，小時候因為身體跟心理疾病，無法適應學校生活，轉而到台中教育學校接受輔導教育，孫男慢慢好轉，甚至克服恐懼，能夠到便利商店上班，相當勵志。

2016年，當時還在就學的孫男獲得總統教育獎殊榮，懂事的他說要拿獎金幫媽媽裝假牙，相當孝順。且孫男雖然識字能力較差，當時就已經考取服務證，甚至有街頭藝人證照，在體育方面成績也優秀，種種努力學校都看在眼裡，讓孫能在學校工讀補貼家用。

孫男畢業後，靠自己努力又考上特殊教育學校教師助理資格，回到培養自己、輔導自己長大的學校幫忙，幫助更多有需要的孩子。

今日上午，孫男因為手機遺落在學校，從海線騎車到位在南屯區的學校拿取，8點多便返程要回家，結果卻在途中、等候紅燈時，竟遭無照還闖紅燈的王男活活撞死喪命，讓家屬難以接受。

▲王男承租轎車代步，今早闖紅燈撞死孫男。（圖／記者許權毅翻攝）