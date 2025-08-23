　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

30億年前仍在噴發！嫦娥六號揭示月球「晚年」火山之謎

研究團隊提供的月球「晚年」火山活動想像圖。（圖／翻攝自《中國新聞網》）
▲研究團隊提供的月球「晚年」火山活動想像圖。（圖／翻攝自《中國新聞網》）

文／CTWANT

作為地球唯一的天然衛星，月球的形成與演化一直是科學界關注的焦點。長久以來，普遍的觀點認為，月球早在30億年前就已經「沉睡」，火山活動逐漸終止。然而，中國月球探測器嫦娥五號和嫦娥六號帶回的玄武岩樣品卻打破了這一認知：前者來自月球正面、形成於20億年前，後者則來自月球背面、形成於28億年前。這些玄武岩樣品證實，月球在所謂的「晚年」階段依舊發生火山噴發，由此引出一個核心問題，究竟是什麼樣的熱動力機制，讓這顆逐漸冷卻的星體依然保持活力？

據《中國新聞網》報導，中國科學院廣州地球化學研究所汪程遠副研究員與徐義剛院士領銜的團隊，聯同香港大學錢煜奇博士等學者，針對嫦娥六號樣品進行了系統研究，並成功揭示了月球年輕火山活動的源區特徵與熱驅動機制。研究成果於北京時間23日凌晨發表在國際學術期刊《科學進展》（Science Advances）。

團隊在嫦娥六號樣品中辨識出2類形成於約28億至29億年前的玄武岩，但它們的來源深度與成分截然不同：1類是來自距月表約120公里深處的「超低鈦玄武岩」，另1類則出自60至80公里淺部月幔的「低鈦玄武岩」。透過模擬月球內部的高溫高壓條件，研究者發現這2類岩石分別源自早期岩漿海洋冷卻後形成的不同岩層，即普通的輝石岩層與含鈦鐵礦的輝石岩層。

過去曾有人推測，月球晚期的火山活動可能與源區富水或富含放射性生熱元素有關，但嫦娥五號與六號的樣品研究均推翻了這1假說。取而代之的是新的模型：隨著月球逐漸冷卻，其岩石圈厚度增加，深部岩漿無法直接噴發，只能滯留在淺部輝石岩層底部。這些被「困住」的岩漿持續向上傳導熱量，最終觸發淺部月幔的部分熔融，從而引發火山噴發。

進一步的分析顯示，月球火山活動的熱動力機制在30億年前後發生了明顯變化：在30億年前，熱源較為複雜，可能包括放射性元素衰變、潮汐力甚至隕石撞擊等；而在30億年之後，則逐漸趨於單一，主要由自下而上的熱傳輸驅動，使得年輕的火山活動集中在淺部月幔。

團隊同時比對了全月球的遙感數據，發現月球正面的晚期火山岩化學特徵與嫦娥五號樣品相似，而背面的則更接近嫦娥六號的超低鈦玄武岩。這一差異意味著月球正反兩面的月幔組成並不一致：正面淺部月幔中含有較多鈦鐵礦，而背面則相對稀少，為理解月球不對稱演化提供了新線索。

研究團隊認為，嫦娥六號樣品的研究不僅刷新了人類對月球熱演化歷史的認知，也對探索其他無大氣小型天體的火山活動機制提供了重要參考。從嫦娥五號到嫦娥六號，中國探月工程不斷改寫月球演化的教科書，那些帶回地球的玄武岩樣品宛如月球「心跳」的紀錄儀，證明這顆環繞地球的衛星在30億年前後仍殘留著「餘溫」。研究人員預期，隨著未來更多樣品的深入分析，人類有望揭開地月系統的更多秘密。

延伸閱讀
教育部認葉丙成未違法！女學生哭整天：想「自○離開」這醜陋的世界
國中生拉到「包尿布上學」！豐原烤鴨名店再爆食物中毒逾300人受害　業者道歉了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重啟核三公投　同意票已破255萬票
浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人
他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻
快訊／5縣市大雨特報　大雷雨炸3地
台中罷免投票率「逼近五成」　公投投票率低於四成
快訊／越差越大！大罷免7選區「不同意＞同意」
快訊／全國最速鄉鎮！10分內開完　投票率8.7%
核三公投超冷清！PTT點「2大原因」投票率創新低：不意外
快訊／一面倒！大罷免7選區「不同意票全領先」
開票了！他早先預言「823罷免失敗、核三通過」　網友炸鍋了
快訊／開票了！大罷免7選區戰況一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果傳洽Google合作！　新版Siri考慮「採用Gemini」外援

退休夢碎！日68歲公務員「為孫子燒掉百萬」　晚年變打工仔

烏軍米格-29戰機完成任務後墜毀　飛行員身亡

30億年前仍在噴發！嫦娥六號揭示月球「晚年」火山之謎

洪森被任命「代理國家元首」！　關鍵原因曝光

罕見！22歲女學生「做完電腦斷層」嚴重過敏　不到24小時身亡

傳以色列9月進攻加薩市　最快24日下令100萬巴勒斯坦人撤離

男主管群組傳「裙底照」　為女同事外貌打分數！7人慘被開除

反覆電擊生殖器！俄「性虐烏克蘭平民」拷問　聯合國揭發惡行

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

蘋果傳洽Google合作！　新版Siri考慮「採用Gemini」外援

退休夢碎！日68歲公務員「為孫子燒掉百萬」　晚年變打工仔

烏軍米格-29戰機完成任務後墜毀　飛行員身亡

30億年前仍在噴發！嫦娥六號揭示月球「晚年」火山之謎

洪森被任命「代理國家元首」！　關鍵原因曝光

罕見！22歲女學生「做完電腦斷層」嚴重過敏　不到24小時身亡

傳以色列9月進攻加薩市　最快24日下令100萬巴勒斯坦人撤離

男主管群組傳「裙底照」　為女同事外貌打分數！7人慘被開除

反覆電擊生殖器！俄「性虐烏克蘭平民」拷問　聯合國揭發惡行

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

蘋果傳洽Google合作！　新版Siri考慮「採用Gemini」外援

不斷更新／重啟核三公投拼闖關　同意票已破255萬票

凱樂來了！桃猿不急831大限前開箱　霸姆德命運成焦點

「為了媒體曝光度」浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

不斷更新／追不上！不同意罷免票數「領先快2倍」

黃安現身千百惠告別式　淚崩送別47年摯友：放下吧

退休夢碎！日68歲公務員「為孫子燒掉百萬」　晚年變打工仔

走進新竹「忘憂森林」遠離都市喧囂！欣賞瀑布、暢遊芬多精步道

快訊／女山友攀安東軍山摔落溪谷手骨折　黑鷹直昇機吊掛送醫

烏軍米格-29戰機完成任務後墜毀　飛行員身亡

【快閃來台】黃仁勳快閃台灣見台積電！　大讚想買台積股票的人皆「聰明人」

國際熱門新聞

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

霸凌女同學發死亡威脅　9歲男童遭懲處

電動車「召喚功能」疑失靈　倒車輾斃駕駛

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

全島瘋！沖繩尚學進甲子園決賽　機票搶光

Fed放鴿！　美股狂飆846點創新高

94歲翁豪宅逝世　監視器曝「女婿枕頭奪命」

專家：美國政府入股英特爾反成台積電助力

Costco買酒喝完喊「頭痛」退貨！　奧客下場曝

85歲翁「燈炮爆菊」卡體內

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

川普稱免費拿10%股份　英特爾：斥資89億

更多熱門

相關新聞

陸首部8K太空實拍電影9/5上映

陸首部8K太空實拍電影9/5上映

大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》今（19日）正式發布定檔預告，宣布將於9月5日在全大陸上映。這是首部掛陸官媒《央視》台標並在全院線放映的電影，內容將跟隨航天員翟志剛、王亞平、葉光富的鏡頭，體驗《窗外是藍星》帶來的8K太空史詩，揭秘神舟十三號183天的宇宙之旅。

天降火球「砸破屋頂」　 比地球還老

天降火球「砸破屋頂」　 比地球還老

俄堪察加半島7座火山同時噴發中

俄堪察加半島7座火山同時噴發中

俄羅斯「8.8強震」地表位移2m

俄羅斯「8.8強震」地表位移2m

美國要在月球蓋核反應爐　最快2030發射

美國要在月球蓋核反應爐　最快2030發射

關鍵字：

嫦娥六號月球火山太空宇宙

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

不斷更新／開票了！罷免7選區一次看

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面