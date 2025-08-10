天降火球「砸破他家屋頂」　專家鑑定驚呆：比地球還古老

▲許多民眾目睹「天降火球」的畫面，紛紛拍攝上傳社群媒體。（圖／翻攝TikTok、Henry County EMA）
記者吳美依／綜合報導
美國喬治亞州上空出現「火球」，竟是隕石碎片墜落，甚至砸穿一間民宅的屋頂。喬治亞大學地質學教授哈里斯（Scott Harris）鑑定後發現，這塊來自太空的岩石，竟然有45.6億年歷史，比地球還要古老2000萬年。
福斯新聞報導，去年6月26日，這塊隕石碎片墜落在亞特蘭大（Atlanta）附近，不僅穿透民宅屋頂，還一路貫穿通風管道、絕緣材料及天花板，最終在地板留下1.5公分左右的撞擊坑洞。
A fireball, or a bright meteorite, was seen across the southeastern United States on Thursday and later exploded over Georgia, creating booms heard by residents in the area, according to NASA.— CBS News (@CBSNews) June 27, 2025
The American Meteor Society said it received more than 160 reports of a fireball… pic.twitter.com/c7yBQjAQan
哈里斯表示，這塊隕石碎片來自火星與木星之間的小行星帶，進入大氣層時短暫突破音障，也就是飛行速度超越音速，「許多人都看到了火球」。其撞擊力道之大，以至於「一部分（隕石）碎片完全粉碎，就像有人拿大錘子敲過一樣。」
????#BREAKING: A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in Henry County, Georgia, is actually older than Earth itself. pic.twitter.com/KVxETJ3Mop— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 9, 2025
哈里斯提到，這塊隕石碎片「可追溯到45.6億年前形成的原始材料」，略早於各大行星形成之前。其中，地球年齡約為45.4億年。
哈里斯解釋，儘管這麼小的隕石碎片並不構成威脅，但科學家仍希望透過研究隕石動力學，評估未來可能面臨的災難風險，研發避免碰撞的技術，例如透過動能撞擊器，讓小行星稍微偏移，「如果你能夠移動一顆朝著我們飛來的小行星，而且移動得夠多，就能讓它避開我們所有人。」
