天降火球「砸破他家屋頂」　專家鑑定驚呆：比地球還古老

▲許多民眾目睹「天降火球」的畫面，紛紛拍攝上傳社群媒體。（圖／翻攝TikTok、Henry County EMA）



記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州上空出現「火球」，竟是隕石碎片墜落，甚至砸穿一間民宅的屋頂。喬治亞大學地質學教授哈里斯（Scott Harris）鑑定後發現，這塊來自太空的岩石，竟然有45.6億年歷史，比地球還要古老2000萬年。

福斯新聞報導，去年6月26日，這塊隕石碎片墜落在亞特蘭大（Atlanta）附近，不僅穿透民宅屋頂，還一路貫穿通風管道、絕緣材料及天花板，最終在地板留下1.5公分左右的撞擊坑洞。

A fireball, or a bright meteorite, was seen across the southeastern United States on Thursday and later exploded over Georgia, creating booms heard by residents in the area, according to NASA.



The American Meteor Society said it received more than 160 reports of a fireball… pic.twitter.com/c7yBQjAQan — CBS News (@CBSNews) June 27, 2025

哈里斯表示，這塊隕石碎片來自火星與木星之間的小行星帶，進入大氣層時短暫突破音障，也就是飛行速度超越音速，「許多人都看到了火球」。其撞擊力道之大，以至於「一部分（隕石）碎片完全粉碎，就像有人拿大錘子敲過一樣。」

????#BREAKING: A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in Henry County, Georgia, is actually older than Earth itself. pic.twitter.com/KVxETJ3Mop — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 9, 2025

哈里斯提到，這塊隕石碎片「可追溯到45.6億年前形成的原始材料」，略早於各大行星形成之前。其中，地球年齡約為45.4億年。

哈里斯解釋，儘管這麼小的隕石碎片並不構成威脅，但科學家仍希望透過研究隕石動力學，評估未來可能面臨的災難風險，研發避免碰撞的技術，例如透過動能撞擊器，讓小行星稍微偏移，「如果你能夠移動一顆朝著我們飛來的小行星，而且移動得夠多，就能讓它避開我們所有人。」