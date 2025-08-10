　
天降火球「砸破他家屋頂」　專家鑑定驚呆：比地球還古老

▲▼天降火球「砸破他家屋頂」　專家鑑定驚呆：比地球還古老。（圖／翻攝TikTok、Henry County EMA）

▲許多民眾目睹「天降火球」的畫面，紛紛拍攝上傳社群媒體。（圖／翻攝TikTok、Henry County EMA）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州上空出現「火球」，竟是隕石碎片墜落，甚至砸穿一間民宅的屋頂。喬治亞大學地質學教授哈里斯（Scott Harris）鑑定後發現，這塊來自太空的岩石，竟然有45.6億年歷史，比地球還要古老2000萬年。

福斯新聞報導，去年6月26日，這塊隕石碎片墜落在亞特蘭大（Atlanta）附近，不僅穿透民宅屋頂，還一路貫穿通風管道、絕緣材料及天花板，最終在地板留下1.5公分左右的撞擊坑洞。

哈里斯表示，這塊隕石碎片來自火星與木星之間的小行星帶，進入大氣層時短暫突破音障，也就是飛行速度超越音速，「許多人都看到了火球」。其撞擊力道之大，以至於「一部分（隕石）碎片完全粉碎，就像有人拿大錘子敲過一樣。」

哈里斯提到，這塊隕石碎片「可追溯到45.6億年前形成的原始材料」，略早於各大行星形成之前。其中，地球年齡約為45.4億年。

哈里斯解釋，儘管這麼小的隕石碎片並不構成威脅，但科學家仍希望透過研究隕石動力學，評估未來可能面臨的災難風險，研發避免碰撞的技術，例如透過動能撞擊器，讓小行星稍微偏移，「如果你能夠移動一顆朝著我們飛來的小行星，而且移動得夠多，就能讓它避開我們所有人。」

08/09

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

獨／高雄十全停車之亂！老闆自稱警友闖派出所咆哮　他提7質疑

女「追球」滑跤傷腳踝　鹿野警化身護送員助搭接駁車

陳奕迅罹焦慮症　醫揭「7大症狀」：會假裝是身體病

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

北市貨車司機無照挨罰　竟嗆警「沒錢啦！你開槍打我！」

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

李燕自創品牌7年…久違回歸螢光幕　「想到已逝父」錄影現場淚崩

Ilisin no Fakong獲國家重要民俗授證　列第6項原住民族重要民俗

【暗藏玄機？】原來文公尺可以這樣用！師傅親自解答

美國要在月球蓋核反應爐　最快2030發射

美國太空總署（NASA）擬加快部署核能技術腳步，預計在2030會計年度第一季前，把首座核子反應爐送上月球。代理署長達菲5日公開這項由川普政府主導的「快速通道計畫」，強調這項技術將成為未來登月與登火任務的關鍵能源來源。

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

最大火星隕石1.6億成交　恐龍化石10億落槌

中國天眼首測得急高速氣體雲「複雜絲狀結構」 揭示恆星演化新線索

警犬38度高溫被留在車上　活活熱死

