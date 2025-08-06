太空新戰場！美國要在月球蓋「核反應爐」　最快2030發射

▲美國計畫2030年在月球建造核反應爐。（圖／取自NASA）



記者張方瑀／綜合報導

美國太空總署（NASA）擬加快部署核能技術腳步，預計在2030會計年度第一季前，把首座核子反應爐送上月球。代理署長達菲5日公開這項由川普政府主導的「快速通道計畫」，強調這項技術將成為未來登月與登火任務的關鍵能源來源。

根據《國會山報》報導，達菲（Sean Duffy）在交通部記者會上表示，「我們正與中國競爭登月計畫，要在月球建立基地就需要能源，太陽能雖可發電，但核裂變技術更為關鍵。我們已投入數億美元研究，現在是時候從紙上走向實踐。」

▲美國計畫2030年在月球建造核反應爐。（圖／取自NASA）



據了解，這座預定登月的核子反應爐將提供100千瓦電力，相當於一戶普通住家3天半的用電量。達菲強調，「這不是龐大的技術，也不會現場啟動，而是為了未來的長期能源供應。」

NASA其實早在2022年便針對40千瓦級裂變系統發出三筆各500萬美元合約，支持企業開發設計。如今該計畫將進入實作階段，最快將由兩家廠商獲得合約，進行反應爐設計與建造。

這也是達菲自7月初被川普任命為NASA代理署長以來，推動的首項重大指令。就在原本提名人艾薩克曼（Jared Isaacman）即將表決前遭撤換，川普改派達菲接任NASA事務。

而在本次備忘錄中，NASA更明確規劃將任命一位「表面核裂變能源計畫主管」，全面負責執行任務。此外，政府將向產業界公開徵求提案，並預計選出最多兩間公司簽約，目標是在2030會計年度第一季前做好發射準備。

達菲強調，「如果美國真想在人類太空探索中不落人後，就得加快腳步。這不只是NASA的研究計畫，而是全國戰略的一部分。」