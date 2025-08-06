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俄8.8強震「地表大位移」！　堪察加半島往東南方移動2m

▲▼ 俄堪察加半島「8.8強震」地表位移2m。（圖／Russian Academy of Sciences）

▲俄羅斯科學研究院發現，堪察加半島在地震後大幅位移。（圖／Russian Academy of Sciences）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯堪察加半島規模8.8強震是史上第6強地震，威力之大甚至引發日本、智利以及美國西岸的海嘯警報。儘管地震結束後震波暫時平息，但俄羅斯科學院的研究人員卻發現，堪察加半島南端的部分地區竟向東南方位移了將近2公尺。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯科學院根據地球動力學觀測結果進行初步計算，發現在7月30日大地震後，堪察加半島南端的地表最大水平位移達到6.5英尺（約2公尺），這是板塊擠壓長期累積壓力釋放後的典型現象。研究人員指出，歐亞與太平洋板塊交界處所釋放出的巨大壓力，才導致整片陸地被「推離」原本的位置。

科學家指出，板塊平均每年位移僅0.6英吋（約1.5公分），但在類似堪察加半島這種斷層帶，一旦發生「彈性回跳」（elastic rebound），就可能在短時間內釋放累積多年的能量，導致地表劇烈錯動。這樣的變化甚至會持續數日或數周，直到板塊完全穩定。

這次強震並非單一地震，而是震序中的一環。堪察加半島在8.8地震發生前的10天內已經接連出現50次規模5以上地震，其中包括3次規模6.6與1次規模7.4地震。

美國地質調查局（USGS）也指出，目前該區已發生規模6.9與6.2的餘震，震序仍在進行中，且預估未來一個月內還有47%機率出現規模7以上地震。USGS進一步預測，未來一年內該地區發生規模8以上地震的機率約為13%。

更令人關注的是，這場地震可能引發連鎖反應。科學家已證實，地震發生數小時內，該區最大火山克柳切夫火山（Klyuchevskaya Sopka）與已沉寂500年的克拉申尼科夫火山（Krasheninnikov）相繼爆發，火山灰柱衝上6公里高空。專家指出，地震造成地殼破裂與壓力變化，讓更多岩漿得以向地表湧出，才誘發2座火山的噴發。

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