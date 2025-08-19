　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

記者任以芳／綜合報導

大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》今（19日）正式發布定檔預告，宣布將於9月5日在全大陸上映。這是首部掛陸官媒《央視》台標並在全院線放映的電影，內容將跟隨航天員翟志剛、王亞平、葉光富的鏡頭，體驗《窗外是藍星》帶來的8K太空史詩，揭秘神舟十三號183天的宇宙之旅。

▲▼ 大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》 。（圖／翻攝 窗外是藍星）

▲ 大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》 。（圖／翻攝 窗外是藍星，同下）

綜合陸媒報導，《窗外是藍星》影片以神舟十三號航天員翟志剛、王亞平、葉光富在大陸空間站執行六個月駐留任務為藍本，三位太空人同時充當攝影師，完成大部分太空場景的拍攝。影片由《央視》總台影視劇紀錄片中心導演朱翌冉執導，將以極具中國式太空美學的影像語言，帶領觀眾展開一場跨越地球與宇宙的非凡旅程。

《窗外是藍星》也是中國電影史上首次進行太空實拍。主創團隊採用全國產8K超高清攝影機，以「8K、50幀、全畫幅」高規格完成拍攝。

為此，科研與影視團隊共同攻克了火箭震動、空間環境測試以及空間站充電與存儲適配等技術挑戰。2021年，專門集成的攝影設備隨天舟貨運飛船送抵中國空間站，讓這一創舉成為可能。

▲▼ 大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》 。（圖／翻攝 窗外是藍星）

▲▼ 大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》 。（圖／翻攝 窗外是藍星）

▲ 紀錄太空人出艙任務。

片中不僅展示了前所未見的太空奇觀，也記錄下許多真實細節，航天員的日常生活、操作任務的瞬間，以及宇宙背景下的細膩情感。影片特別以王亞平的視角展開敘事，將冷峻的太空科技與親情、哲思交織，呈現出科學與藝術融合的張力。

導演朱翌冉表示，這次拍攝本身就是一次「思想+藝術+技術」的實驗，既是電影創作的探索，也是中國載人航天成果的縮影，「它是天地協同的一次偉大嘗試」。

《窗外是藍星》今年在香港國際影視展首次亮相，便引起國際媒體關注。《好萊塢報導》評論稱，這部影片「開啟了中國電影的新領域」。在意大利羅馬的展映中，記者阿萊桑德拉·斯佩萊塔觀影後表示，「這不是一部普通的太空電影，而是一段橫跨地球與宇宙的情感旅程，是科技與親情交織的動人故事。」

在最新發布的定檔預告片中，王亞平的獨白，「如果有一天，那個讓你憧憬許久的一幕，真的出現在眼前了……」引發觀眾共鳴。影片不僅是一次技術突破，更被主創視為對中國載人航天三十多年探索之路的深情致敬，也是對一個民族太空夢想的影像注腳。

發行方之江影業與國影縱橫表示，電影將推出多種高規格版本，包括CINITY巨幕4K50幀版、IMAX、CGS中國巨幕、4DX等視覺震撼。 

▼ 8K規格在太空實拍的電影《窗外是藍星》引起外國關注 。（圖／翻攝 窗外是藍星）

▲▼ 大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》 。（圖／翻攝 窗外是藍星）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

陸男遭海鮮刺傷　感染「創傷弧菌」病逝

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

改喝大陸水省錢　香港政府遭詐騙「吞下冒牌水」

「帶你去吃零食玩耍」　陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃　

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

陸男遭海鮮刺傷　感染「創傷弧菌」病逝

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

改喝大陸水省錢　香港政府遭詐騙「吞下冒牌水」

「帶你去吃零食玩耍」　陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃　

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

宏達電連拉3 根停　今並列26檔注意股

蘋果iPhone 17系列進入量產　富士康鄭州廠重金急招工

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

大陸熱門新聞

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」

求職不看能力看臉蛋？要求週休二日卻被嗆醜

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

中國首台「電子束光刻機」問世

15歲少女回家途中遭男同學殺害

陸外賣哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍女博士

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

陸小五生擺攤賣奶茶月入1.6萬 和媽媽約定期末考全班第一才能擺

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

陸28歲單親媽媽去世　2歲男童伴屍數日

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

更多熱門

相關新聞

天降火球「砸破屋頂」　 比地球還老

天降火球「砸破屋頂」　 比地球還老

美國喬治亞州一間民宅遭隕石碎片砸破屋頂，喬治亞大學地質學教授哈里斯（Scott Harris）鑑定後發現，這塊來自太空的岩石竟有45.6億年歷史，比地球還要古老2000萬年。

美國要在月球蓋核反應爐　最快2030發射

美國要在月球蓋核反應爐　最快2030發射

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

中國消費成績不漂亮　上半年電影票房低於疫情前

中國消費成績不漂亮　上半年電影票房低於疫情前

中國天眼首測得急高速氣體雲「複雜絲狀結構」 揭示恆星演化新線索

中國天眼首測得急高速氣體雲「複雜絲狀結構」 揭示恆星演化新線索

關鍵字：

太空8K中國電影神舟十三號太空實拍

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面