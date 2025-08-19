太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

記者任以芳／綜合報導

大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》今（19日）正式發布定檔預告，宣布將於9月5日在全大陸上映。這是首部掛陸官媒《央視》台標並在全院線放映的電影，內容將跟隨航天員翟志剛、王亞平、葉光富的鏡頭，體驗《窗外是藍星》帶來的8K太空史詩，揭秘神舟十三號183天的宇宙之旅。

▲ 大陸首部以8K格式在太空實拍的電影《窗外是藍星》 。（圖／翻攝 窗外是藍星，同下）

綜合陸媒報導，《窗外是藍星》影片以神舟十三號航天員翟志剛、王亞平、葉光富在大陸空間站執行六個月駐留任務為藍本，三位太空人同時充當攝影師，完成大部分太空場景的拍攝。影片由《央視》總台影視劇紀錄片中心導演朱翌冉執導，將以極具中國式太空美學的影像語言，帶領觀眾展開一場跨越地球與宇宙的非凡旅程。

《窗外是藍星》也是中國電影史上首次進行太空實拍。主創團隊採用全國產8K超高清攝影機，以「8K、50幀、全畫幅」高規格完成拍攝。

為此，科研與影視團隊共同攻克了火箭震動、空間環境測試以及空間站充電與存儲適配等技術挑戰。2021年，專門集成的攝影設備隨天舟貨運飛船送抵中國空間站，讓這一創舉成為可能。

▲ 紀錄太空人出艙任務。

片中不僅展示了前所未見的太空奇觀，也記錄下許多真實細節，航天員的日常生活、操作任務的瞬間，以及宇宙背景下的細膩情感。影片特別以王亞平的視角展開敘事，將冷峻的太空科技與親情、哲思交織，呈現出科學與藝術融合的張力。

導演朱翌冉表示，這次拍攝本身就是一次「思想+藝術+技術」的實驗，既是電影創作的探索，也是中國載人航天成果的縮影，「它是天地協同的一次偉大嘗試」。

《窗外是藍星》今年在香港國際影視展首次亮相，便引起國際媒體關注。《好萊塢報導》評論稱，這部影片「開啟了中國電影的新領域」。在意大利羅馬的展映中，記者阿萊桑德拉·斯佩萊塔觀影後表示，「這不是一部普通的太空電影，而是一段橫跨地球與宇宙的情感旅程，是科技與親情交織的動人故事。」

在最新發布的定檔預告片中，王亞平的獨白，「如果有一天，那個讓你憧憬許久的一幕，真的出現在眼前了……」引發觀眾共鳴。影片不僅是一次技術突破，更被主創視為對中國載人航天三十多年探索之路的深情致敬，也是對一個民族太空夢想的影像注腳。

發行方之江影業與國影縱橫表示，電影將推出多種高規格版本，包括CINITY巨幕4K50幀版、IMAX、CGS中國巨幕、4DX等視覺震撼。

▼ 8K規格在太空實拍的電影《窗外是藍星》引起外國關注 。（圖／翻攝 窗外是藍星）