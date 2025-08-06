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8.8強震喚醒巨獸！　俄堪察加半島「7座火山同時噴發中」

▲▼025年8月4日，俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）克柳切夫火山（Klyuchevskoy Volcano）噴發，將火山灰噴射到6公里高空中。（圖／達志影像／美聯社）

▲8月4日，克柳切夫火山噴發，將火山灰噴射到6公里高空中。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海7月29日發生規模8.8強震後，宛如喚醒沉睡巨獸，該地區目前多達7座火山同時處於噴發狀態，創下近300年以來的紀錄。

ABC引述俄羅斯科學院（RAS）火山學與地震學研究所說法報導，這是將近300年以來，該地區首次出現「7座火山同時噴發」的情況。一名俄羅斯地震學家向媒體表示，上周強震與堪察加半島持續增加的火山活動有關。

其中，克柳切夫火山（Klyuchevskoy Volcano）5日持續噴發火山灰，幸好飄散路徑上無人居住。克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）距離震央不到150英里（約240公里），沉睡近600年後於上周重新出現熔岩流，該火山上次出現類似活動，已經可以追溯到1463年。

▲▼2025年8月3日，俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）噴發的空中俯瞰景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲8月3日，克拉舍寧尼科夫火山噴發的空中俯瞰景象。（圖／達志影像／美聯社）

研究所所長奧澤羅夫（Alexey Ozerov）表示，「我們將這些噴發，歸因於地震觸發了岩漿活動中心，並為其注入額外能量。」他形容，這是一次極其罕見的「火山噴發大遊行」。

俄羅斯科學院、美國地質調查局（USGS）資訊顯示，堪察加半島有29座活火山，正在噴發的其中3座，之前原本處於休眠狀態。儘管該半島火山活動很常見，但上次出現如此驚人的群體噴發是在1737年。

規模8.8強震過後，陸續出現多次餘震，5日清晨6時左右，太平洋區域還測得規模6.0餘震。俄羅斯科學院統一地球物理服務局（Unified Geophysical Service）指出，強震導致堪察加半島南端往東南方位移，最大距離將近2公尺，堪比2011年東日本大地震（311大地震）造成的水平位移。

 
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