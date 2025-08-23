賴政府改組　黃國昌批「小圈圈用人」：沒新氣象、沒有任何期待

▲民眾黨核三延役公投宣傳快閃行動。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

賴政府近日著手啟動內閣團隊改組，22日已有經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及教育部次長葉丙成請辭。針對卓內閣開始改組，民眾黨主席黃國昌直言，其實反映出來只有賴清德政府還是在小圈圈裡用人，「完全稱不上有任何新氣象，當然也就沒辦法有任何期待」。

黃國昌說，他在726晚上就說過，這時候賴清德政府唯一負責任的做法，就是卓榮泰下台、內閣全面改組，到823的今天賴清德總統如果繼續小圈圈用人、只找聽話的人的話，是沒辦法讓台灣民眾有任何期待，更不可能帶來任何實質改變。

被問到投票結束後是否會專心拚新北選舉？黃國昌說，大家一起為新北市努力，每個政治人物該做的事情就是每天在自己工作崗位上認真做事，藉由每天認真做事，每天能讓台灣進步一點，持續累積下來，希望可以帶給人民更好的生活。

另外，今上午投票時，黃國昌特別帶著太太一起現身投票，兩人身穿「一藍一白」，被問到是否Dress code藍白合？黃國昌支吾其詞說，「第一個，我從來不會...，我該怎麼講，我太太怎麼穿都好看，做為一個老公，對老婆的衣著指手畫腳的，我從來不敢做這種事」。

黃國昌說，今天謝謝太太陪他投票，兩個人有多一點的時間在一起，「最近真的太忙，謝謝她陪我去投票，我來北車前還帶她去吃個早餐，我們已經很久沒有一起吃早餐了」，謝謝太太一路的陪伴跟忍耐犧牲，很高興今天能度過一個快樂的早晨。

而媒體也問到，民進黨立委林淑芬要求直球對決，有沒有美國爸爸身分？是否隨時可以依親、逃難優先逃走？黃國昌說，林淑芬為了要模糊整個核三延役公投焦點，配合綠營側翼在做這樣的操作，「沒有什麼回應的必要」。